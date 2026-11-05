S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Neuquén

La provincia patagónica mejoró de 'b-' a 'b+'. “Logramos más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”, dijo el gobernador Rolando Figueroa
El gobernador Rolando Figueroa anunció este jueves que la calificadora internacional S&P Global Ratings elevó el perfil crediticio individual de Neuquén de 'b-' a 'b+', tras resaltar la eficiencia que le imprimió esta gestión al manejo de las cuentas públicas de la Provincia.
“Logramos más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”, indicó el mandatario neuquino tras conocer la novedad y ratificó la decisión de enfocar gran parte de los recursos provinciales al plan de obras de infraestructura clave para el desarrollo y la diversificación de la matriz productiva local.
Al asumir como gobernador, en diciembre de 2023, el stock de deuda pública provincial ascendía a US$ 1.263 millones. A ese monto se sumaban US$ 187 millones correspondientes a deuda flotante heredada y US$ 350 millones vinculados con contratos de obras renegociados.
Estos tres componentes totalizaban US$ 1.800 millones, cifra que representa el conjunto de las obligaciones consideradas en el diagnóstico inicial.
En septiembre del 2026, el stock total de deuda asciende a 1.197 millones de dólares . De este monto, 650 millones corresponden a la deuda heredada, mientras que los nuevos financiamientos fueron tomados para fines específicos: la realización de obra pública a través de organismos internacionales (USD 36,5 millones); una emisión internacional con período de gracia y tasa altamente competitiva para la ejecución de obra pública y repago de deuda (USD 500 millones); y la adquisición de bienes de capital para áreas esenciales (USD 10,5 millones).
Para afrontar la deuda heredada Figueroa apeló a la austeridad en el manejo de las cuentas públicas: redujo la planta política y optó, en cambio, por jerarquizar al personal de carrera dentro del Estado, mejoró las condiciones de contratación de la obra pública provincial -renegociando muchas obras que habían sido adjudicadas antes de su asunción y que estaban paralizadas- e invirtió recursos de todos los neuquinos en sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.
Esas decisiones políticas, sumadas a la mayor contribución de las regalías que percibe Neuquén por el incremento de la actividad industrial en Vaca Muerta, contribuyeron a que la Provincia presente estructuralmente una buena autonomía fiscal y preponderancia de los recursos propios, tanto en lo que respecta a la recaudación de impuestos provinciales como al cobro de regalías.
Figueroa resaltó que durante esta gestión la Provincia dejó de contraer deuda para financiar gastos corrientes. En su lugar, el endeudamiento se destinó a obras estratégicas, con tasas de interés muy inferiores a las heredadas y plazos de gracia alineados con el desarrollo previsto y la sostenibilidad financiera provincial.
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