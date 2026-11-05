S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Neuquén

Gasto público basado en la austeridad

Para afrontar la deuda heredada Figueroa apeló a la austeridad en el manejo de las cuentas públicas: redujo la planta política y optó, en cambio, por jerarquizar al personal de carrera dentro del Estado, mejoró las condiciones de contratación de la obra pública provincial -renegociando muchas obras que habían sido adjudicadas antes de su asunción y que estaban paralizadas- e invirtió recursos de todos los neuquinos en sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

Esas decisiones políticas, sumadas a la mayor contribución de las regalías que percibe Neuquén por el incremento de la actividad industrial en Vaca Muerta, contribuyeron a que la Provincia presente estructuralmente una buena autonomía fiscal y preponderancia de los recursos propios, tanto en lo que respecta a la recaudación de impuestos provinciales como al cobro de regalías.

Figueroa resaltó que durante esta gestión la Provincia dejó de contraer deuda para financiar gastos corrientes. En su lugar, el endeudamiento se destinó a obras estratégicas, con tasas de interés muy inferiores a las heredadas y plazos de gracia alineados con el desarrollo previsto y la sostenibilidad financiera provincial.