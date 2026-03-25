Milei apuntó al peronismo y se refirió a la hiper-inflación del "Rodrigazo"

Lo hizo en medio de la actual suba de precios que alcanza a los combustibles y los alimentos y que pondrían al índice minorista por encima del 3%
El presidente Javier Milei salió este miércoles a culpar al problema de la inflación que afecta desde hace décadas a la Argentina al peronismo y sus políticas, y recordó al ex ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, quien terminó con los controles de precios que se habian instaurado anteriormente, y que llevó a la inflación al 182% anual.
La declaración del presidente a través de la red social X se produce en momento en que las consultoras privadas estiman que la inflación de marzo será superior al 3% y que, de confirmarse, encadenaría 10 meses de aumentos consecutivos en el índice de precios.
Bajo el título “TEST PARA DETECTAR IDIOTAS” , Milei afirmó que; “Durante la versión peronista de los '70s, se intentó combatir la inflación con controles de precios y regulación de cantidades, mientras había déficit fiscal que se financiaba con emisión monetaria. A su vez, se controlaba el tipo de cambio”.
Según su percepción, esta política “llevaba a la pérdida de reservas y en el medio de una situación, de la que nadie se quería hacer cargo, llegó (al ministerio de Economía en junio de 1975) Celestino Rodrigo y sinceró la macro”.
“El resultado una sextuplicación de la inflación y caída de actividad. Desde tu punto de vista ¿quién es el responsable del desastre?”, preguntó Millei.
No es la primera vez que el mandatario se compara con gestiones pasada para destacar lo que él considera su triunfo frente a la inflación. El martes aseguró que “salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida”.
“Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”, aseguró el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
El nuevo posteo de Milei se produce en momentos en que las consultoras privadas estiman que este mes cerrará con una inflación por encima del 3%, luego de que en enero y febrero el Índice de Precios al consumidor acumulara un alza del 5.9%, contra un 10% que estimó el Gobierno para todo el 2026.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el 2,9% registrado en febrero obedeció “a un aumento en el precio de la carne” pero también “a un cambio en los precios relativos” donde los valores de los servicios, como gas, energía eléctricas, transporte, educación, salud y transporte, aumentan por encima de los bienes.
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