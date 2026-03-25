Milei apuntó al peronismo y se refirió a la hiper-inflación del "Rodrigazo"

Según su percepción, esta política “llevaba a la pérdida de reservas y en el medio de una situación, de la que nadie se quería hacer cargo, llegó (al ministerio de Economía en junio de 1975) Celestino Rodrigo y sinceró la macro”.

“El resultado una sextuplicación de la inflación y caída de actividad. Desde tu punto de vista ¿quién es el responsable del desastre?”, preguntó Millei.

No es la primera vez que el mandatario se compara con gestiones pasada para destacar lo que él considera su triunfo frente a la inflación. El martes aseguró que “salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida”.

“Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”, aseguró el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

El nuevo posteo de Milei se produce en momentos en que las consultoras privadas estiman que este mes cerrará con una inflación por encima del 3%, luego de que en enero y febrero el Índice de Precios al consumidor acumulara un alza del 5.9%, contra un 10% que estimó el Gobierno para todo el 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el 2,9% registrado en febrero obedeció “a un aumento en el precio de la carne” pero también “a un cambio en los precios relativos” donde los valores de los servicios, como gas, energía eléctricas, transporte, educación, salud y transporte, aumentan por encima de los bienes.