ANSES confirma que la jubilación mínima subirá a $380.286 en abril

La suba también alcanzará a otras prestaciones del sistema previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo alcanzará los 136.653,44 pesos.

En el caso de las pensiones no contributivas, el monto previsto para abril será de 266.170,81 pesos. Por su parte, la pensión destinada a madres de siete hijos se ubicará en 380.312,63 pesos, con valores que también podrían incrementarse si se mantiene el bono extraordinario.

El bono de 70.000 pesos se viene otorgando de manera mensual para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Su continuidad para abril aún no fue confirmada oficialmente, aunque en los últimos meses se mantuvo como complemento del haber mínimo.

El calendario de pagos correspondiente a abril todavía no fue publicado por la ANSES. Como ocurre habitualmente, el organismo difundirá en los próximos días el cronograma organizado por la terminación del DNI, con el inicio de los pagos previsto para la segunda semana del mes.