Economistas estiman que el dólar debería costar $ 54

"Parece que si no sube el tipo de cambio, no habrá inflación, pero no es así", sostuvo el ex funcionario

La plaza financiera retomará este miércoles la actividad, luego de que el dólar finalizara la semana anterior con una baja acumulada de 60 centavos, al cotizar a $43,10 promedio. Ante la sorpresiva tendencia negativa del billete norteamericano en pleno período electoral, el economista Orlando Ferreres advirtió que el dólar "tendría que estar en $54".