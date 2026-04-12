Ventas minoristas en caída: retrocedieron en marzo y acumulan baja del 3,6% en 2026

El consumo sigue débil, con alimentos y rubros básicos entre los más afectados, según el relevamiento mensual de CAME.
Las ventas minoristas de las pymes registraron una nueva caída en marzo, con un descenso del 0,6% interanual y un acumulado negativo del 3,6% en el primer trimestre del año, de acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato confirma la continuidad de un escenario contractivo que se arrastra desde mediados de 2025, con impacto directo en el consumo cotidiano. En términos mensuales, también se observó una merma del 0,4% frente a febrero, lo que refleja la falta de recuperación sostenida.
El relevamiento expone que, pese a un leve impulso por el inicio del ciclo escolar, el consumo general se mantuvo debilitado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de costos operativos. Desde CAME señalaron que el financiamiento bancario sigue siendo clave para sostener la actividad, aunque advirtieron una baja predisposición a invertir. En ese marco, casi la mitad de los comerciantes espera que la situación se mantenga sin cambios en el corto plazo.
El análisis por rubros muestra que cinco de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Entre los más afectados aparecen perfumería, con una baja del 9,8%, y bazar, decoración y muebles, que retrocedieron un 8,3%. También se verificó una contracción en alimentos y bebidas, un indicador clave del consumo masivo, que descendió 0,9% en marzo y acumula una caída más pronunciada en lo que va del año.
En contrapartida, algunos sectores lograron sostener números positivos, aunque con subas moderadas. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2% interanual, mientras que farmacia avanzó un 1,1%. Sin embargo, estos incrementos no alcanzaron para compensar el retroceso general, en un contexto donde el consumo se concentra en productos esenciales y se retrae en bienes no prioritarios.
Las expectativas del sector reflejan cautela ante el escenario económico. El 48% de los empresarios prevé estabilidad en los niveles actuales, mientras que un 39,7% espera una mejora y un 12,4% proyecta un empeoramiento. En cuanto a inversiones, el 59,1% considera que no es un momento adecuado para realizarlas, lo que evidencia la incertidumbre que atraviesa el comercio minorista en el inicio de 2026.
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