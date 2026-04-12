Ventas minoristas en caída: retrocedieron en marzo y acumulan baja del 3,6% en 2026

Las ventas minoristas de las pymes registraron una nueva caída en marzo, con un descenso del 0,6% interanual y un acumulado negativo del 3,6% en el primer trimestre del año, de acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato confirma la continuidad de un escenario contractivo que se arrastra desde mediados de 2025, con impacto directo en el consumo cotidiano. En términos mensuales, también se observó una merma del 0,4% frente a febrero, lo que refleja la falta de recuperación sostenida.