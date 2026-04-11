La suba de la carne aceleró la inflación y agrava la pérdida de poder de compra

Los cortes con más incrementos

Entre los cortes con mayores subas se destacaron la picada común, con un salto del 20,4%; la carnaza común, con 17,7%; y la falda, con 13,4%. En términos absolutos, el asado de tira promedió los $18.617 por kilo, mientras que el lomo se consolidó como el corte más caro, con un valor cercano a los $27.711.

El encarecimiento de la carne también se replicó en otras proteínas. El pollo fresco aumentó 10,9% y el pechito de cerdo 6,3%, aunque continúan funcionando como sustitutos más accesibles. De hecho, el informe señala que con el valor de un kilo de asado se pueden comprar en promedio 3,86 kilos de pollo, reflejando un cambio en los hábitos de consumo frente a la imposibilidad de sostener la dieta tradicional.

Finanzas públicas

El avance de los precios no solo impacta en los hogares, sino también en las finanzas públicas a nivel local. En Sauce de Luna, una pequeña localidad entrerriana, la crisis de liquidez obligó al intendente a reemplazar un bono no remunerativo por un ticket canasta de mayor valor para completar los salarios municipales. La medida responde a la caída de la recaudación: el 94% de los contribuyentes dejó de pagar tasas, priorizando el gasto en alimentos.

Con ingresos limitados por coparticipación y cuentas embargadas por deudas judiciales, el municipio optó por entregar vales para ser utilizados en comercios locales ante la imposibilidad de afrontar pagos en efectivo. La frase del jefe comunal sintetiza el momento: “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”.

En paralelo, la inflación porteña acumuló un 8,9% en el primer trimestre del año, impulsada también por subas en Educación (8,6%) y Transporte (6%), en un contexto donde el costo de vida continúa presionando sobre ingresos que no logran recomponerse al mismo ritmo.

El comportamiento de marzo confirma una tendencia: la carne, símbolo histórico del consumo argentino, se convierte cada vez más en un bien difícil de sostener en la mesa cotidiana, mientras la inflación redefine prioridades tanto en los hogares como en las administraciones públicas.