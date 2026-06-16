El consumo de carne vacuna tocó su nivel más bajo en 20 años

Se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que marca una baja de 6,1% interanual. Explicaron que se debe al alza de precios y la caída del poder adquisitivo.
El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que representa una baja de 6,1% interanual y una caída de 3,1 kilos por habitante respecto al mismo período de 2025. Según los datos publicados, es el registró más bajo de los últimos 20 años.
A partir de informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la disminución del consumo está vinculada a la caída del poder de compra, debido al alza de los precios.
El consumo de carne vacuna cayó 11,1% interanual anual en los primeros cinco meses de este año al sumar 106.710 toneladas res con hueso frente al registro de enero-mayo del 2025.
La entidad resaltó que el descenso del rubro carnes y derivados marcó una caída de 0,7% mensual de los precios promedio de los cortes vacunos, siendo la segunda consecutiva.
El precio del kilo de asado registró la mayor baja mensual con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. Le siguieron el cuadril, que descendió 0,8% hasta $21.163,9, la nalga con una baja de 0,6% y un precio de $21.810,5, la carne picada común que retrocedió 0,4% a $10.402,2 y la paleta con una disminución de 0,1% y un valor de $17.110,4. En contraste, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5% mensual y se ubicó en $7.759,4.
Las exportaciones de carne vacuna sumaron 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado. El crecimiento de las ventas externas, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda proveniente de los Estados Unidos.
En enero-mayo de 2026 se faenaron 4,94 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que implicó una retracción de 9,8%. “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años ”, precisó el informe.
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