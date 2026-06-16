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El consumo de carne vacuna tocó su nivel más bajo en 20 años

Se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que marca una baja de 6,1% interanual. Explicaron que se debe al alza de precios y la caída del poder adquisitivo.

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que representa una baja de 6,1% interanual y una caída de 3,1 kilos por habitante respecto al mismo período de 2025. Según los datos publicados, es el registró más bajo de los últimos 20 años.

A partir de informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la disminución del consumo está vinculada a la caída del poder de compra, debido al alza de los precios.

La entidad resaltó que el descenso del rubro carnes y derivados marcó una caída de 0,7% mensual de los precios promedio de los cortes vacunos, siendo la segunda consecutiva.

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El precio del kilo de asado registró la mayor baja mensual con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. Le siguieron el cuadril, que descendió 0,8% hasta $21.163,9, la nalga con una baja de 0,6% y un precio de $21.810,5, la carne picada común que retrocedió 0,4% a $10.402,2 y la paleta con una disminución de 0,1% y un valor de $17.110,4. En contraste, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5% mensual y se ubicó en $7.759,4.

ADEMÁS: El consumo privado cayó 2,2% en mayo y acumuló seis meses seguidos de retroceso

Las exportaciones de carne vacuna

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado. El crecimiento de las ventas externas, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda proveniente de los Estados Unidos.

La Cancillería Argentina destacó la importancia del acuerdo para la carne.
La Cancillería Argentina destacó la importancia del acuerdo para la carne.
La Cancillería Argentina destacó la importancia del acuerdo para la carne.

En enero-mayo de 2026 se faenaron 4,94 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que implicó una retracción de 9,8%. “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años ”, precisó el informe.

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