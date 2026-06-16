El consumo de carne vacuna tocó su nivel más bajo en 20 años

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El precio del kilo de asado registró la mayor baja mensual con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. Le siguieron el cuadril, que descendió 0,8% hasta $21.163,9, la nalga con una baja de 0,6% y un precio de $21.810,5, la carne picada común que retrocedió 0,4% a $10.402,2 y la paleta con una disminución de 0,1% y un valor de $17.110,4. En contraste, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5% mensual y se ubicó en $7.759,4.

Las exportaciones de carne vacuna

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 312.200 toneladas res con hueso, una cifra 5,1% superior a la registrada en los primeros cinco meses del año pasado. El crecimiento de las ventas externas, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda proveniente de los Estados Unidos.

La Cancillería Argentina destacó la importancia del acuerdo para la carne. La Cancillería Argentina destacó la importancia del acuerdo para la carne.

En enero-mayo de 2026 se faenaron 4,94 millones de cabezas de hacienda vacuna, lo que implicó una retracción de 9,8%. “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años ”, precisó el informe.