Más de medio millón de pesos se necesitó para criar a un bebé recién nacido

La Canasta Crianza publicada por el Indec dio cuenta del gasto mensual para un niño desde su nacimiento y hasta 12 años, incluyendo bienes, servicios y el costo del cuidado.
Criar a un bebé de menos de un año en mayo trepó a $520.569, cifra que representó un aumento del 13,1% en lo que va del año y del 26% para los últimos 12 meses, según los datos de la canasta de crianza que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec),.
Los valores de la canasta de crianza de mayo se completan con $620.125 para infantes de 1 a 3 años, $529.756 para los tramos de 4 y 5 años, y $665.950 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.
En el desglose del informe, el costo de bienes y servicios para menores de un año fue de $169.760, mientras que el cuidado representó $350.809. Para niños de uno a tres años, esos valores fueron de $219.200 y $400.925 respectivamente.
En tanto, para el rango de cuatro a cinco años, los gastos de bienes y servicios alcanzaron $279.178 y el costo del cuidado llegó a $250.578. Para chicos de seis a doce años, los valores fueron de $346.321 y $319.628.
El dato se conoció luego de que el Indec informara que la inflación de mayo fue del 2,1%, en un contexto donde las familias continúan ajustando sus presupuestos para afrontar los gastos vinculados a la crianza.
El Indec presenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023).
La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.
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