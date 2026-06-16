Más de medio millón de pesos se necesitó para criar a un bebé recién nacido

El dato se conoció luego de que el Indec informara que la inflación de mayo fue del 2,1%, en un contexto donde las familias continúan ajustando sus presupuestos para afrontar los gastos vinculados a la crianza.

El Indec presenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023).

La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.