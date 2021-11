El dólar blue tocó los $207, en otro récord

En las últimas dos jornadas, en vísperas de las elecciones del domingo, la cotización paralela sumó siete pesos. A lo largo de noviembre, el dólar blue sumó $11,50.

De esta forma, la brecha del dólar blue con el billete verde mayorista se estiró a 106,15%.

La cotización del dólar oficial cerró en $105,79, con una suba de 12 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,8%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,8%, a $ 184,34, y a $ 184,18, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En el mercado informal el dólar muestra síntomas de empezar a calmarse. El dólar blue, en alza, y el Banco Central pierde reservas.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de dos centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,17.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,53 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,55.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 40 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 464 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 444 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1215 millones.

El Banco Central sigue vendiendo divisas a un ritmo muy alto, lo cual genera cada vez más preocupación sobre el respaldo en reservas que tiene la autoridad monetaria.

Operadores alertaron sobre los saldos negativos que está teniendo el Banco Central al intervenir en el mercado.

Fuente: NA.