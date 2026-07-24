Adrián Ravier afirmó que el dólar podría llegar a $1.800 y descartó una crisis cambiaria como la de 2019

El vocero presidencial sostuvo que el tipo de cambio podría registrar una corrección en los próximos meses, aunque aseguró que no existe riesgo de una devaluación brusca y defendió la solidez de la economía.
La posibilidad de que el dólar alcance los $1.700 o $1.800 en los próximos meses fue planteada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aclaró que ese escenario no implicaría una crisis cambiaria. El funcionario aseguró que la estabilidad del mercado cambiario "está muy clara" y descartó una situación comparable con la registrada durante el final del gobierno de Mauricio Macri.
Durante una entrevista en "La Misa", el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, Ravier sostuvo que una suba moderada del tipo de cambio es posible. "Que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad", al tiempo que remarcó que "la estabilidad cambiaria está muy clara" y que no le preocupa la evolución del dólar.
El funcionario explicó que una eventual corrección no significaría una devaluación abrupta. "Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $ 1.500 a $ 6.000. Nadie ve ese escenario", señaló, al comparar la situación actual con crisis cambiarias anteriores.
Consultado sobre las perspectivas económicas hacia las elecciones presidenciales de 2027, en las que Javier Milei buscará la reelección, Ravier consideró que el Gobierno llegará "bien". Argumentó que el crecimiento de la actividad, las inversiones impulsadas por el RIGI, la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el equilibrio fiscal fortalecen el panorama económico.
Al mismo tiempo, admitió que siempre existen riesgos externos, aunque sostuvo que la administración nacional logró consolidar una macroeconomía más sólida. "Los shocks externos siempre son de temer, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro", afirmó, y agregó: "No hay ninguna posibilidad de un escenario Macri 2019".
Las declaraciones se producen en un contexto en el que Ravier acumula varios episodios que generaron repercusiones desde su llegada al cargo de vocero presidencial. Esta semana protagonizó un error durante una conferencia de prensa en Casa Rosada al comenzar a leer una respuesta correspondiente a otra consulta periodística.
El episodio ocurrió cuando fue consultado sobre la exploración extranjera en las Islas Malvinas. Tras advertir el error, interrumpió su respuesta: "Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es". Luego leyó el texto correcto, en el que expresó el rechazo del Gobierno a inversiones realizadas sin autorización argentina.
Ante nuevas preguntas sobre el tema, reconoció no contar con más información. "Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder", manifestó.
Ravier también debió aclarar recientemente declaraciones vinculadas a la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección argentina en apoyo al reclamo por Malvinas tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial. "Niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas", sostuvo.
Ese intercambio derivó en un cruce con las periodistas Tatiana Scorciapino y Silvia Mercado, quienes cuestionaron las críticas de Milei hacia el periodismo. El vocero respondió que "el Presidente no ataca al periodismo de buena fe" y sostuvo que sus cuestionamientos apuntan únicamente a quienes considera que actúan de manera contraria.
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