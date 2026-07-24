Adrián Ravier afirmó que el dólar podría llegar a $1.800 y descartó una crisis cambiaria como la de 2019

Al mismo tiempo, admitió que siempre existen riesgos externos, aunque sostuvo que la administración nacional logró consolidar una macroeconomía más sólida. "Los shocks externos siempre son de temer, pero el Gobierno ha hecho todo para alcanzar una solidez macro", afirmó, y agregó: "No hay ninguna posibilidad de un escenario Macri 2019".

Las declaraciones se producen en un contexto en el que Ravier acumula varios episodios que generaron repercusiones desde su llegada al cargo de vocero presidencial. Esta semana protagonizó un error durante una conferencia de prensa en Casa Rosada al comenzar a leer una respuesta correspondiente a otra consulta periodística.

Adrián Ravier dejó su banca en el Congreso para asumir como vocero presidencial.

El episodio ocurrió cuando fue consultado sobre la exploración extranjera en las Islas Malvinas. Tras advertir el error, interrumpió su respuesta: "Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es". Luego leyó el texto correcto, en el que expresó el rechazo del Gobierno a inversiones realizadas sin autorización argentina.

Ante nuevas preguntas sobre el tema, reconoció no contar con más información. "Esto es lo que sé en este momento sobre este tema, tendríamos que profundizar con Cancillería. En este momento no tengo más información. Es un tema muy específico que en este momento no puedo responder", manifestó.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

Ravier también debió aclarar recientemente declaraciones vinculadas a la bandera que exhibieron los jugadores de la Selección argentina en apoyo al reclamo por Malvinas tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial. "Niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas", sostuvo.

Ese intercambio derivó en un cruce con las periodistas Tatiana Scorciapino y Silvia Mercado, quienes cuestionaron las críticas de Milei hacia el periodismo. El vocero respondió que "el Presidente no ataca al periodismo de buena fe" y sostuvo que sus cuestionamientos apuntan únicamente a quienes considera que actúan de manera contraria.