Menos interés por las criptomonedas

Según operadores del sector, parte de los inversores optó por trasladar recursos hacia otros segmentos financieros, especialmente las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Dean Chen, analista de la plataforma Bitunix, sostuvo que los activos digitales compiten actualmente con sectores considerados de alto crecimiento por los mercados internacionales.

Esa dinámica se refleja en los ETF de bitcoin que cotizan en Estados Unidos. Datos compilados por Bloomberg muestran retiros cercanos a US$ 4.400 millones en apenas 13 ruedas consecutivas.

Los próximos días podrían resultar determinantes para definir si la corrección continúa o encuentra un piso.

La atención de los inversores está puesta en el comportamiento del bitcoin alrededor de los US$ 60.000, un valor que anteriormente funcionó como soporte para el mercado. También se sigue de cerca la estrategia que adoptará Strategy respecto de nuevas compras de la criptomoneda.

Por ahora, el balance es contundente: el bitcoin perdió cerca de la mitad de su valor desde el récord superior a los US$ 126.000 alcanzado en octubre pasado y arrastró a todo el ecosistema cripto a su nivel de mayor debilidad en varios meses.