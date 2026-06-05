La principal criptomoneda registra su peor racha desde agosto. Ether y otros activos digitales también sufren fuertes pérdidas mientras crecen las salidas de capital.
El mercado de criptomonedas cerró una semana marcada por las pérdidas, donde el bitcoin cayó este viernes por séptima jornada consecutiva y acumuló un descenso de 16% en los últimos siete días, acercándose nuevamente a la barrera de los US$ 60.000.
La baja no se limitó al activo digital más conocido. Ether perdió más de 10% en una sola rueda y alcanzó su cotización más baja desde abril del año pasado. En tanto, varias criptomonedas de menor tamaño sufrieron desplomes aún más severos.
La actual racha bajista comenzó luego de que Strategy, una de las mayores tenedoras corporativas de bitcoin del mundo, informara la venta de una pequeña cantidad de tokens. Si bien el volumen vendido fue reducido frente a sus reservas totales, el anuncio tuvo un impacto significativo sobre el ánimo del mercado.
La operación coincidió además con una salida persistente de fondos de inversión especializados en bitcoin, lo que profundizó la presión vendedora.
Según operadores del sector, parte de los inversores optó por trasladar recursos hacia otros segmentos financieros, especialmente las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.
Dean Chen, analista de la plataforma Bitunix, sostuvo que los activos digitales compiten actualmente con sectores considerados de alto crecimiento por los mercados internacionales.
Esa dinámica se refleja en los ETF de bitcoin que cotizan en Estados Unidos. Datos compilados por Bloomberg muestran retiros cercanos a US$ 4.400 millones en apenas 13 ruedas consecutivas.
Los próximos días podrían resultar determinantes para definir si la corrección continúa o encuentra un piso.
La atención de los inversores está puesta en el comportamiento del bitcoin alrededor de los US$ 60.000, un valor que anteriormente funcionó como soporte para el mercado. También se sigue de cerca la estrategia que adoptará Strategy respecto de nuevas compras de la criptomoneda.
Por ahora, el balance es contundente: el bitcoin perdió cerca de la mitad de su valor desde el récord superior a los US$ 126.000 alcanzado en octubre pasado y arrastró a todo el ecosistema cripto a su nivel de mayor debilidad en varios meses.
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