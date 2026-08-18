Roberto Urquía advirtió por la situación de las empresas y los salarios

El empresario cuestionó además el impacto que tienen las importaciones sobre determinados sectores productivos. “La macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro. Esa es una realidad”, afirmó, y advirtió que ingresan productos del exterior que cuentan con subsidios en sus países de origen y pueden afectar el empleo local.

En ese sentido, Urquía sostuvo que la Argentina debe prestar atención a la competencia externa y defendió la necesidad de generar condiciones para las empresas que producen en el país. “Hay cosas por hacer, nadie es perfecto”, señaló, al tiempo que insistió en que la baja de la inflación y el equilibrio fiscal deben complementarse con medidas que permitan mejorar la situación de la población.

Otro de los puntos que cuestionó fueron las tasas de interés aplicadas por algunas fintech, que, según afirmó, pueden alcanzar niveles de hasta el 1.300% anual. Las calificó como “hiperusurarias” y reclamó una intervención estatal frente a este tipo de situaciones. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso: para los abusos”, sostuvo.

Urquía también señaló las dificultades que tienen los empresarios del interior para acceder al Gobierno nacional. Dijo que no mantiene un diálogo fluido con la administración central, aunque mencionó contactos con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo”, afirmó.

El empresario, que fue intendente de General Deheza, legislador provincial y senador nacional por Córdoba por el peronismo, también reclamó mayor protagonismo para el interior del país y cuestionó el trato diferencial hacia las inversiones extranjeras. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero, al que viene de afuera. Ahí hay alfombra roja. Los que estamos produciendo en la Argentina no tenemos un embajador que nos defienda”, sostuvo. En 2019, AGD había realizado aportes electorales por $30 millones a la fórmula de Alberto Fernández y por otros $19 millones a la de Mauricio Macri.