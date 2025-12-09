Nueva baja de retenciones para los agroexportadores

La medida fue comunicada por el funcionario en su cuenta de X. Allí destacó que “damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

En esa línea, Caputo remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y aseguró que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.





— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

Al reforzar esa intención, resaltó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

Soja : de 26% a 24%

: de 26% a 24% Subproductos de soja : de 24,5% a 22,5%

: de 24,5% a 22,5% Trigo y cebada : de 9,5% a 7,5%

: de 9,5% a 7,5% Maíz y sorgo : de 9,5% a 8,5%

: de 9,5% a 8,5% Girasol: de 5,5% a 4,5%

El titular de la cartera económica expresó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

Caputo valoró que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

En este sentido, el funcionario manifestó que “el camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

Exportadores respaldaron la medida

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) manifestó su respaldo a una nueva rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación que anunció este martes el Gobierno nacional.

“Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar”, señalaron las entidades agrupadas en CIARA, principales beneficiarias de la medida.

No obstante, CIARA afirmó: “Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

Los agroexportadores ingresaron más de US$30.000 millones entre enero y noviembre de 2025.

Los pronósticos de cosecha de trigo y las estimaciones de la campaña 2025/2026 hablan de elevadas producciones.

Al mismo tiempo, CONINAGRO se manifestó a favor de la medida gubernamental al señalar que “ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina”, destacando que “el alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones”.

En este sentido, desde la entidad expresaron que “valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones”.