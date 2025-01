El FMI aseguró que el diálogo con el Gobierno fue "altamente constructivo y positivo"

Desde el organismo se detalló que el dialogo fue "altamente constructivo y positivo". El equipo de Economía, liderado por el ministro Luis Caputo, estuvo reunido con los técnicos del FMI hasta el lunes para afinar los detalles de un nuevo programa financiero que le otorgue un desembolso de unos US$ 11.000 millones para reforzar las reservas y poder levantar el cepo sin problemas este año.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ya había dicho días antes en Washington, tras reunirse con el presidente Javier Milei, que la idea era "trabajar rápidamente" en un nuevo programa. "Discutimos el futuro de nuestra cooperación. Vamos a trabajar con el nuevo programa, un equipo del Fondo va a viajar a Buenos Aires la semana que viene y creo que el resultado será una Argentina más próspera y dinámica" había dicho Georgieva tras reunirse con Milei y anunciar la misión a Buenos Aires.

"Queremos trabajar con rapidez con el nuevo programa para llevarlo al directorio ejecutivo", agregó, sin dar más detalles de cronograma de las negociaciones. "Es un buen momento para darle más viento a las velas de la Argentina", graficó.

Más temprano, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que "no hay fecha cierta para la firma de un acuerdo". No obstante, confió en que "el acuerdo va a estar porque no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo que tenía que hacer y ordenó las cuentas".

Cuando se le consultó sobre las cifras involucradas y los tiempos para el levantamiento del cepo cambiario, medida que parece indispensable para el FMI, Adorni fue tajante: "No hay fondos definidos ni tiempos". De todos modos, intentó calmar los ánimos asegurando que "no habrá inconvenientes".

El portavoz también dejó entrever que el presidente Milei tiene plena confianza en que el acuerdo se firmará este año, aunque reconoció que "una ventana de tiempo de un año no satisfaga".

Bancos de Wall Street afirman que Argentina está bien posicionada para salir del cepo

Bancos de Wall Street emitieron un informe en el que señalaron que "Argentina está bien posicionada para levantar controles cambiarios bajo un programa ampliado del FMI", en medio de la negociación de un nuevo programa con el organismo internacional.

Esa es la principal conclusión de un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), un think tank integrado por el Santander, Standard Bank, ICBC, UBS, BNP Paribas, JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, BBVA, Goldman Sachs y Morgan Stanley, entre otros gigantes del sistema financiero.

"La unificación profunda del mercado cambiario en Egipto sugiere que, tras ganar una credibilidad significativa luego de un cambio de régimen, Argentina está bien posicionada para levantar controles bajo un programa ampliado del FMI, lo que ayudaría a restaurar la estabilidad macroeconómica y a impulsar la recuperación del crecimiento", señaló el IIF.

En el documento titulado "El Enigma del Tipo de Cambio Paralelo: Lo que Argentina puede aprender de Egipto", el instituto destacó que el país avanzó en una transición hacia un régimen de tipo de cambio más flexible, con un endurecimiento significativo de las políticas fiscal y monetaria, lo que "restauró la confianza del mercado y reactivó los flujos de capital de no residentes".