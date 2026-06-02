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El gasto en combustible aumentó casi $39.000 por mes para los hogares desde el inicio de la guerra

Un informe privado calculó que la suba de los precios de la nafta tras la escalada del conflicto impactó en el presupuesto de millones de familias argentinas y elevó las horas de trabajo necesarias para cubrir ese consumo.

La escalada del conflicto en Medio Oriente provocó un fuerte impacto en los precios de los combustibles y generó un incremento de casi $39.000 mensuales en el gasto de los hogares argentinos que poseen automóvil según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que vinculó los aumentos registrados en los surtidores con las tensiones internacionales y las restricciones sobre el mercado petrolero.

Según el estudio, el aumento afecta al 46,5% de los hogares del país, porcentaje que corresponde a las familias que cuentan con un vehículo, en el que cada hogar consume en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium por mes.

El informe atribuyó la presión sobre los precios al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y, especialmente, a las dificultades generadas en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

La escalada del petróleo hizo trepar un 20% el precio del litro de nafta, desequilibrando el bolsillo de los argentinos.
La escalada del petróleo hizo trepar un 20% el precio del litro de nafta, desequilibrando el bolsillo de los argentinos.
La escalada del petróleo hizo trepar un 20% el precio del litro de nafta, desequilibrando el bolsillo de los argentinos.

De acuerdo con los cálculos del IAG, desde el inicio de la guerra el litro de nafta súper aumentó en promedio $388 en todo el país, mientras que la premium registró una suba de $372. Esto representó incrementos del 24% y del 19,7%, respectivamente.

Como consecuencia, el gasto adicional mensual para los hogares con automóvil alcanzó los $38.874. Considerando que el conflicto lleva aproximadamente tres meses, el sobre-costo acumulado para las familias argentinas ya supera los $116.600.

El trabajo también analizó el impacto de esta situación sobre los ingresos. En ese sentido, señaló que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en combustible pasó de 17,6 horas en febrero a 20,8 horas en abril.

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Esto implica que los trabajadores deben destinar más tiempo de su jornada laboral para afrontar el mismo nivel de consumo de combustible que antes del conflicto. Según el informe, el aumento equivale a más de tres horas adicionales de trabajo por mes.

La entidad advirtió además que, si los precios actuales se mantienen sin nuevas actualizaciones durante los próximos doce meses, los hogares con vehículo deberán afrontar un gasto extra anual de aproximadamente $466.500 en combustible, consolidando uno de los efectos más visibles de la crisis internacional sobre la economía doméstica argentina.

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