El gasto en combustible aumentó casi $39.000 por mes para los hogares desde el inicio de la guerra

De acuerdo con los cálculos del IAG, desde el inicio de la guerra el litro de nafta súper aumentó en promedio $388 en todo el país, mientras que la premium registró una suba de $372. Esto representó incrementos del 24% y del 19,7%, respectivamente.

Como consecuencia, el gasto adicional mensual para los hogares con automóvil alcanzó los $38.874. Considerando que el conflicto lleva aproximadamente tres meses, el sobre-costo acumulado para las familias argentinas ya supera los $116.600.

El trabajo también analizó el impacto de esta situación sobre los ingresos. En ese sentido, señaló que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en combustible pasó de 17,6 horas en febrero a 20,8 horas en abril.

Esto implica que los trabajadores deben destinar más tiempo de su jornada laboral para afrontar el mismo nivel de consumo de combustible que antes del conflicto. Según el informe, el aumento equivale a más de tres horas adicionales de trabajo por mes.

La entidad advirtió además que, si los precios actuales se mantienen sin nuevas actualizaciones durante los próximos doce meses, los hogares con vehículo deberán afrontar un gasto extra anual de aproximadamente $466.500 en combustible, consolidando uno de los efectos más visibles de la crisis internacional sobre la economía doméstica argentina.