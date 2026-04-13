El Indec dará a conocer la inflación de marzo: rondará el 3%

Según los relevamientos previos, la suba del Índice de precios al Consumidor sería el más alto desfe marzo del año pasado, impulsado por el alza de los servicios
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo que, según las consultoras privadas habría alcanzado el 3%, por lo que sería el más alto en lo que va del año y solo superado por el 3,7% de igual mes del año pasado.
Un antecedente lo bindó el viernes la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Instituto de Estadística informó que la inflación de marzo alcanzó al 3%, lo que marcó una aceleración desde el 2,6% que había arrojado en febrero.
Los relevamientos privados previos confirmaron que entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios de la electricidad, el gas, el transporte, las cuotas de colegios y universidades privadas, alimentos y bebidas, y los combustibles.
Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.
Por su parte, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.
En este contexto, el REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los treinta puntos, ubicándose en el orden de los 29,1%.
Dicha estimación equivale a una suba de 3,1%, dando cuenta de un escenario de permanente desafío en relación con los consumidores, quienes enfrentan un día a día complejo.
Otro dato importante a tener en cuenta es que el primer bimestre del año cerró con un acumulado del 5,9%. Con el inicio de la temporada escolar el rubro educación contribuyó a la suba del IPC, ya que aumentó 8,7% con el inicio del ciclo lectivo 2026.
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