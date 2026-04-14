Una familia necesitó $1.434.463 para no caer en la pobreza

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, tuvo su menor suba en siete meses, mientras que la variación de la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral de pobreza, fue la más acotada en seis meses.

Cómo se mide la pobreza y la indigencia

La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplió la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determinó un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surgió de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar