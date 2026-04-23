Las ventas en los supermercados bajaron 3,1% en febrero

Autoservicios mayoristas

Mientras que en los autoservicios mayoristas las ventas disminuyeron 1,2% interanual en febrero y 0,7% respecto de enero, según los datos del organismo.

En febrero, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron $329.001,8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante febrero de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, con 62,2%; “Almacén”, con 30,2%; “Otros”, con 26,0%; y “Panadería” y “Lácteos”, ambos con 23,5%.

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Shoppings y centros de compras

Mientras que en los centros de compras o shoppings las ventas bajaron 2,1% interanual en febrero y 1,8% con respecto al mes previos según los datos del Indec. El acumulado de enero-febrero bajó de 1,1% respecto a igual período de 2025.

En febrero las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 495.867 millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 17,9%.

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Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de $136.908 millones, lo que representó un incremento interanual de 23,6%.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fueron de $158.884 millones, lo que implicó un aumento de 11,1% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de $112.715 millones, lo que representó un incremento de 20,6% respecto a febrero de 2025.

Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo fueron de 36.038 millones de pesos, lo que representa un aumento de 22,8% respecto a igual mes del año anterior.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de $25.284 y $26.038 millones, con un aumento de 13,6% y 19,5%, respectivamente.