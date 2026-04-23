De Petrobras a YPF: qué petroleras sudamericanas ganan más en medio de la crisis mundial

Segunda en el ranking y en situación similar se encuentra PetroRio, también de Brasil, cuyo valor bursátil saltó de poco más de 6.600 a los 10.800 millones de dólares en el mismo período: un retorno superior al 60 %.

Brasil copa los tres primeros puestos de este listado con Ultrapar, un conglomerado enfocado en la distribución de combustibles y gas licuado en tercera posición. En su caso, avanzó 54 %.

YPF: fallo favorable, festejos y después... Advierten que todavía no hay que cantar victoria. YPF: fallo favorable, festejos y después... Advierten que todavía no hay que cantar victoria.

Transportadora Gas, Cosan e YPF

En penúltima posición se encuentra el holding brasileño Cosan, con un 4,3 % de retorno; mientras en el antepenúltimo puesto está la argentina YPF, con una revalorización del 33,33 %.

Cerrando el listado de entidades analizadas se encuentra la argentina Transportadora de Gas del Sur, que se mantiene prácticamente plana, aunque con pérdidas mínimas.