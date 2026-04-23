De Petrobras a YPF: qué petroleras sudamericanas ganan más en medio de la crisis mundial

El alza de precios del petróleo provocado por el conflicto contra Irán impulsó que empresas de la región se vean favorecidas.
La suba de los precios del petróleo debido a la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sacudió fuertemente los mercados energéticos globales y Latinoamérica no quedó exenta de esta crisis y alcanzó a empresas como YPF, Petrobras entre otras de la región.
En este marco, la capitalización de la brasileña Petrobras reportó una suba de 74.900 a 131.000 millones de dólares en lo que va de año, lo que supone un retorno cercano al 80 % desde que se inició el ejercicio.
"La nueva situación de precios del petróleo es más positiva para Petrobras que para sus pares, ya que alivia las preocupaciones sobre el apalancamiento y mejora la generación de caja", sostienen analistas consultados por Bloomberg Línea.
Segunda en el ranking y en situación similar se encuentra PetroRio, también de Brasil, cuyo valor bursátil saltó de poco más de 6.600 a los 10.800 millones de dólares en el mismo período: un retorno superior al 60 %.
Brasil copa los tres primeros puestos de este listado con Ultrapar, un conglomerado enfocado en la distribución de combustibles y gas licuado en tercera posición. En su caso, avanzó 54 %.
En penúltima posición se encuentra el holding brasileño Cosan, con un 4,3 % de retorno; mientras en el antepenúltimo puesto está la argentina YPF, con una revalorización del 33,33 %.
Cerrando el listado de entidades analizadas se encuentra la argentina Transportadora de Gas del Sur, que se mantiene prácticamente plana, aunque con pérdidas mínimas.
comentar