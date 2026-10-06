El mercado proyecta recesión en el tercer trimestre y suba de la inflación en septiembre

Inflación: los proyecciones para septiembre

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el REM corrigió su estimación para el noveno mes, desde el 1,8% al 1,9%. A futuro, la expectativa indica que los aumentos mensuales de precios se mantendrían en un rango acotado de entre el 1,6% y el 1,8% entre octubre y marzo.

La inflación acumulada esperada para 2026 se mantuvo en el 30%, mientras que para los próximos 12 meses el mercado prevé que el IPC trepe al 21,1%.

Para el dólar, el mercado arrojó un tipo de cambio más barato que contra el REM de agosto: lo proyectó a $1.545 ($-20) para octubre y $1.614 hacia el fin de año ($-15,3). Es decir, arrojaría una variación interanual del 11,5% respecto de diciembre de 2025.

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2026 fue estimada en el 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,2 p.p. que la encuesta previa) y esperan una tasa de 7,7% para el cuarto trimestre del año, lo que desencadenaría en un alza de 0,2 p.p. contra el REM previo.

En cuanto al comercio exterior de bienes, proyectaron para este año que las exportaciones totalicen US$101.200 millones (+US$ 305 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$ 75.499 millones (-US$ 362 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de US$ 25.701 millones (+US$ 667 millones que en el REM anterior).