Fuentes del mercado señalan que esta inestabilidad financiera que afecta a Argentina tiene origen a nivel mundial, ya que responde al escepticismo de los inversores sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. En ese sentido, consideraron que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir las expectativas negativas.

En este contexto, el Banco Nación aumentó la cotización oficial de la divisa a $ 1.545 para la compra y $ 1.595 para la venta. El mayorista avanzó a $ 1.563 y $ 1.572 para ambas puntas. El dólar blue se afianzó por encima de los $ 1.600, con cotizaciones de $ 1.645 y $ 1.665 para la compra y la venta, respectivamente.

A principios de esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que, desde el Gobierno nacional “no vamos a devaluar”, y afirmó que los empresarios tienen que “cambiar el chip”. “No va a pasar, hay muchos más dólares”, para enfrentar una corrida cambiaria.

Caputo también intentó defender su plan económico y dijo que la suba del riesgo país se debe al “temor a que vuelva el kirchnerismo” y “el shock externo” que provocó la guerra en el Estrecho de Ormuz.