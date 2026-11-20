El riesgo país de JP Morgan escala 115 unidades para la Argentina, su nivel más alto desde el 21 de octubre del año pasado.
Los activos argentinos profundizaron este viernes la tendencia a la baja que vienen mostrando en las últimas semanas como consecuencia de un mal clima global y el riesgo país trepó a los 1.050 puntos, por lo que el índice que mide la JP Morgan superó los 1000 puntos por primera vez en un año.
El MERVAL inició la rueda con una retracción superior al 2 %, pero con el correr de los negocios se revirtió la tendencia y al promediar la rueda subió 0.4%. En cambio, los ADRs continuaron con saldo en rojo.
En tanto, los bonos de la deuda pública tuvieron caídas superiores al 3 %, lo cual tuvo impacto en el riesgo país, que se ubica en 1.050 puntos, su nivel más alto desde el 21 de octubre del año pasado.
Aquel salto del riesgo país 13 meses atrás tuvo que ver con la inestabilidad financiera previa a las elecciones legislativas, cuando el dólar mayorista llegó al techo de las bandas cambiarias y obligó a la intervención directa del Tesoro de los EEUU en el mercado de cambios doméstico para contener la devaluación.
Fuentes del mercado señalan que esta inestabilidad financiera que afecta a Argentina tiene origen a nivel mundial, ya que responde al escepticismo de los inversores sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. En ese sentido, consideraron que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir las expectativas negativas.
En este contexto, el Banco Nación aumentó la cotización oficial de la divisa a $ 1.545 para la compra y $ 1.595 para la venta. El mayorista avanzó a $ 1.563 y $ 1.572 para ambas puntas. El dólar blue se afianzó por encima de los $ 1.600, con cotizaciones de $ 1.645 y $ 1.665 para la compra y la venta, respectivamente.
A principios de esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que, desde el Gobierno nacional “no vamos a devaluar”, y afirmó que los empresarios tienen que “cambiar el chip”. “No va a pasar, hay muchos más dólares”, para enfrentar una corrida cambiaria.
Caputo también intentó defender su plan económico y dijo que la suba del riesgo país se debe al “temor a que vuelva el kirchnerismo” y “el shock externo” que provocó la guerra en el Estrecho de Ormuz.
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