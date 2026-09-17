El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y solo aumentaron las exportaciones

Indec: PBI.

La evolución macroeconómica del segundo trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, un descenso de 0,4% en la oferta global, con respecto al mismo período del año anterior, medida a precios de 2004, debido a un crecimiento de 2,0% del PBI y a la variación de -8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se observó una caída de 11,1% en la formación bruta de capital fijo, un aumento en las exportaciones de bienes y servicios reales de 13,7%, el consumo privado creció 0,4% y el consumo público tuvo una variación de -4,1%.

En términos desestacionalizados, con respecto al primer trimestre de 2026, se registraron variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%). Por otro lado, las exportaciones tuvieron una suba 2,5%.