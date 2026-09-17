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El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y solo aumentaron las exportaciones

Según el Indec, la actividad económica mostró una mejora del 2% respecto al mismo trimestre de 2025, también impulsada por las ventas al exterior

El Producto Bruto Interno (PBI) subió un 2% interanual en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que mostró una retracción de 0,6% frente al primer trimestre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe de avance del nivel de actividad económica organismo indicó que, en el primer semestre del año, registró un avance de 2,2%.

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En cuanto a la demanda, las exportaciones tuvieron un incremento trimestral de 2,5%. Sin embargo, tanto el consumo privado, como el público y la inversión tuvieron una caída trimestral de -2,4%, -2,3% y -0,8%, respectivamente.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento de la actividad económica se observó en las exportaciones, con 13,7% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, destacaron las subas en pesca (44,7%), explotación de minas y canteras (16,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,9%).

Indec: PBI.

Indec: PBI.

La evolución macroeconómica del segundo trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, un descenso de 0,4% en la oferta global, con respecto al mismo período del año anterior, medida a precios de 2004, debido a un crecimiento de 2,0% del PBI y a la variación de -8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales.

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En la demanda global se observó una caída de 11,1% en la formación bruta de capital fijo, un aumento en las exportaciones de bienes y servicios reales de 13,7%, el consumo privado creció 0,4% y el consumo público tuvo una variación de -4,1%.

En términos desestacionalizados, con respecto al primer trimestre de 2026, se registraron variaciones negativas en las importaciones (-3,5%), el consumo privado (-2,4%), el consumo público (-2,3%) y la formación bruta de capital fijo (-0,8%). Por otro lado, las exportaciones tuvieron una suba 2,5%.

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