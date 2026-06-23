El PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año: la reacción de Milei y Caputo

De acuerdo con los datos del Indec, el Producto Bruto Interno mostró una mejora en comparación con el mismo trimestre de 2025 a partir de la minería y el agro. Los tuits del Presidente y el ministro de Economía.
El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó el 2,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2025, según informó este martes el INDEC. Con respecto al trimestre inmediatamente anterior (cuarto de 2025), subió el 0,7% en los primeros tres meses de este año, en términos desestacionalizados.
El organismo oficial señaló que, en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%). En cambio, la Industria manufacturera (-1,7%) y Administración pública (-1,4%) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales al PBI.
El incremento interanual del PBI es el resultado de la suma entre las mediciones que el Indec hace del consumo (público y privado), la inversión y las exportaciones. A eso se le restan las importaciones.
“La evolución macroeconómica del primer trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una disminución en la oferta global, medida a precios de 2004, de 0,1% con respecto al mismo período de anterior, debido a un incremento de 2,3% del PIB y a la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales”, detalló el Indec en su relevamiento.
El presidente Javier Milei se dedicó a compartir una gran cantidad de mensajes en su cuenta de X, luego que el Indec publicara los datos del PBI. “El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.
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