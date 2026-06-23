El PBI creció 2,3% en el primer trimestre del año: la reacción de Milei y Caputo

“La evolución macroeconómica del primer trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una disminución en la oferta global, medida a precios de 2004, de 0,1% con respecto al mismo período de anterior, debido a un incremento de 2,3% del PIB y a la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales”, detalló el Indec en su relevamiento.