Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% en los últimos 12 meses

Según los datos del Indec, los salarios en abril quedaron levemente por encima de la inflación de ese mes. gracias a que el sector "no registrado" fue el que más creció.
El índice de salarios subió 3,7% en abril respecto del mes previo y un 36,9% interanual, según lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El alza fue de 3,7% con respecto a la inflación de abril que fue del 2,6%. De esta manera, los haberes recuperaron algo de terreno tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.
El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.
En abril de 2026, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado
En abril, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 1,6% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 2,5%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,1% y 32,1%, respectivamente.
Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 10,3% para el subsector público nacional y de 12,5% para el subsector público provincial.
El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.
La serie muestra la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público desde noviembre de 2015 en adelante. A partir de octubre de 2016 se incorporó la serie del sector privado no registrado y el cálculo del Índice de salarios total, que resulta de la agregación de los índices de salarios de los componentes mencionados.