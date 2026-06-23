Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% en los últimos 12 meses

En abril, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 1,6% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 2,5%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,1% y 32,1%, respectivamente.

Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 10,3% para el subsector público nacional y de 12,5% para el subsector público provincial.

El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.

La serie muestra la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público desde noviembre de 2015 en adelante. A partir de octubre de 2016 se incorporó la serie del sector privado no registrado y el cálculo del Índice de salarios total, que resulta de la agregación de los índices de salarios de los componentes mencionados.