La desocupación fue del 7,8 % en el primer trimestre

La tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,7%) tuvo un aumento de 0,7 p.p. interanual. Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al trimestre anterior.

image

Las tasas específicas de actividad y empleo de varones de 30 a 64 años se ubicaron en 90,7% y 86,0%, respectivamente y mostraron disminuciones estadísticamente significativas de 1,3 p.p. y 1,9 p.p. respecto del trimestre anterior.

La tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes mostró un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. respecto al trimestre anterior, de 4,7% a 5,7%.

image

El desempleo por regiones

Las tasas de actividad regionales fueron de 49,0% en Gran Buenos Aires, 47,7% en Cuyo, 45,4% en Noreste, 46,6% en Noroeste, 49,9% Pampeana y 45,1% en Patagonia.

Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes la tasa es de 49,2%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes fue de 45,7%.

Las tasas de empleo regionales son de 44,8% en Gran Buenos Aires, 45,1% en Cuyo, 42,1% en Noreste, 44,3% en Noroeste, 45,8% en Pampeana y 42,8% en Patagonia.

Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes la tasa es de 45,1%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 43,1%.

Las tasas de desocupación regionales son de 8,7% en Gran Buenos Aires, 5,5% en Cuyo, 7,2% en Noreste, 4,9% en Noroeste, 8,2% en Pampeana y 5,0% en Patagonia. Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 5,7%