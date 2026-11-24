El salto en la cotización del dólar

Al mismo tiempo, la tensión financiera se trasladó al mercado cambiario, donde la divisa norteamericana operó con presión alcista en casi todos sus segmentos. En las pizarras del Banco de la Nación, el dólar oficial minorista acumuló un incremento de $15 frente al cierre previo y finalizó en $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, mientras que el segmento mayorista escaló $13 (+0,8%) hasta ubicarse en $1.593.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió hoy a 1.981,64 pesos. De esta manera, el dólar mayorista quedó a 388,64 pesos o 24,4% de ese límite teórico para la flotación administrada de la divisa.

El dólar cerró a $1.615 para le venta en el Banco Nación.

Las cotizaciones paralelas y bursátiles acompañaron la tendencia de dolarización de carteras. En el mercado informal de la city porteña, el dólar "blue" avanzó $25 (+2,13%) y cerró en $1.680 para la compra y $1.700 para la venta.

Por último, en la plaza financiera, el dólar Contado con Liquidación (CCL) superó la barrera de los $1.800 durante la sesión para terminar en torno a los $1.791–$1.793, en tanto que el dólar MEP cerró cerca de los $1.690.