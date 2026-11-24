El indicador cerró en 1.094 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde el 22 de octubre de 2025. Y la divisa estadounidense se ubicó en 1.615 para la venta.
El riesgo país de la Argentina cerró este martes 24 de noviembre en 1.094 puntos básicos, luego de haber trepado hasta las 1.108 unidades durante el transcurso de la rueda.
Con este número, el indicador que mide la sobretasa de la deuda soberana respecto de los bonos del Tesoro de EE.UU. alcanzó su valor más elevado desde el 22 de octubre de 2025 (1.123 puntos), en una sesión marcada por la reactivación de la plaza local tras el feriado por el Día de la Soberanía y una caída generalizada de los títulos públicos.
Entre los títulos bajo legislación extranjera, las mayores bajas correspondieron al Global 2035 (-2,6%), el Global 2041 (-2,5%) y el Global 2038 (-2,4%). Entre los Bonares, sobresalieron los retrocesos del AL41 (-6,6%) y el AL30 (-1,7%).
En el plano bursátil, los ADRs de empresas argentinas que operan en Nueva York cerraron con mayoría de pérdidas, lideradas por YPF (-3,8%), Cresud (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-3%). Y en la Bolsa porteña, el índice S&P Merval en pesos finalizó casi neutro, con una leve variación negativa del 0,10% en torno a los 81.175 puntos.
Al mismo tiempo, la tensión financiera se trasladó al mercado cambiario, donde la divisa norteamericana operó con presión alcista en casi todos sus segmentos. En las pizarras del Banco de la Nación, el dólar oficial minorista acumuló un incremento de $15 frente al cierre previo y finalizó en $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, mientras que el segmento mayorista escaló $13 (+0,8%) hasta ubicarse en $1.593.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió hoy a 1.981,64 pesos. De esta manera, el dólar mayorista quedó a 388,64 pesos o 24,4% de ese límite teórico para la flotación administrada de la divisa.
Las cotizaciones paralelas y bursátiles acompañaron la tendencia de dolarización de carteras. En el mercado informal de la city porteña, el dólar "blue" avanzó $25 (+2,13%) y cerró en $1.680 para la compra y $1.700 para la venta.
Por último, en la plaza financiera, el dólar Contado con Liquidación (CCL) superó la barrera de los $1.800 durante la sesión para terminar en torno a los $1.791–$1.793, en tanto que el dólar MEP cerró cerca de los $1.690.
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