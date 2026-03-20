El Senasa eliminó requisitos provinciales y municipales para trámites agropecuarios

La desregulación también alcanza a la habilitación de terminales de carga, establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios, lo que impacta en distintos eslabones de la cadena productiva.

aftosa-vacunacion El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó un nuevo esquema de estrategias de vacunación antiaftosa para bovinos y bubalinos.

También se introdujeron modificaciones específicas en algunos procedimientos. En el caso de los establecimientos porcinos, por ejemplo, se simplifican las exigencias al requerir únicamente la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Para las terminales de carga, en tanto, se estableció que deberán acreditar documentación vinculada al régimen aduanero, en lugar de habilitaciones locales.

La Resolución forma parte en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, que promueve la eliminación de normativas consideradas redundantes.

Según argumenta el SENASA, la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba duplicación de requisitos y complicaciones operativas debido a la diversidad de criterios entre jurisdicciones.

De todos modos, el organismo aclaró que la medida no exime a los operadores de cumplir con las normativas locales vigentes en materia de seguridad, salubridad y uso del suelo, que continúan bajo la órbita de provincias y municipios.