Alerta en Morón: hallan un murciélago con rabia

El animal fue hallado en el patio de una vivienda de Castelar Sur y activó un operativo de “anillo sanitario”. Autoridades piden evitar el contacto con murciélagos, notificar a Zoonosis ante su presencia y mantener al día la vacunación de perros y gatos para prevenir contagios.
Una alerta sanitaria se activó en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, tras la detección de un murciélago con rabia en una vivienda particular. El hallazgo encendió las alarmas en el área de Zoonosis municipal, que puso en marcha un protocolo preventivo para reducir riesgos y reforzar la información entre los vecinos.
El animal infectado fue encontrado el miércoles 18 de marzo en el patio de una casa ubicada sobre la calle Unamuno, entre Reboredo y Andrade, en Castelar Sur. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron un operativo de “anillo sanitario”, una estrategia que consiste en intensificar la vacunación antirrábica en el entorno inmediato donde se detectó el caso.
Desde el Municipio indicaron que el objetivo principal es proteger a la población y evitar posibles contagios, especialmente en animales domésticos, que pueden actuar como puente de transmisión hacia las personas. En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener al día la vacunación de perros y gatos.
Especialistas del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que la rabia es una enfermedad zoonótica mortal y recordaron que, en el país, los murciélagos constituyen el principal reservorio urbano del virus. Por eso, subrayaron que la prevención y la rápida notificación de casos sospechosos resultan claves para contener la circulación.
Entre las principales recomendaciones, las autoridades sanitarias pidieron evitar el contacto directo con murciélagos y dar aviso inmediato a Zoonosis ante la presencia de ejemplares. También recordaron que no se deben manipular estos animales, incluso cuando parezcan inofensivos o estén inmóviles.
En cuanto a los signos de alerta, los especialistas indicaron que un murciélago potencialmente infectado puede presentar comportamientos inusuales, como volar durante el día -cuando su actividad es normalmente nocturna-, caer al suelo, mostrar parálisis, dificultad para volar o actitudes agresivas.
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