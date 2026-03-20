Alerta en Morón: hallan un murciélago con rabia

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, las autoridades sanitarias pidieron evitar el contacto directo con murciélagos y dar aviso inmediato a Zoonosis ante la presencia de ejemplares. También recordaron que no se deben manipular estos animales, incluso cuando parezcan inofensivos o estén inmóviles.

En cuanto a los signos de alerta, los especialistas indicaron que un murciélago potencialmente infectado puede presentar comportamientos inusuales, como volar durante el día -cuando su actividad es normalmente nocturna-, caer al suelo, mostrar parálisis, dificultad para volar o actitudes agresivas.