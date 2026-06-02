El Gobierno mandará al Congreso una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Semanas atrás, el Ministro se había encontrado con representantes de asociaciones de contadores de todo el país. Allí se habían acordado cambios en la actual ley y una prórroga en próximos vencimientos. "Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado", consideró y agregó que el compromiso tiene que ser asumido también por las provincias y los municipios.

Caputo vinculó la iniciativa con la reciente aprobación de la ley de reforma laboral, a partir de la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), y sostuvo que ambas medidas apuntan a favorecer la formalización de la economía. Según su análisis, una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y, al mismo tiempo, profundizar el superávit fiscal.

En otro tramo de su presentación, Caputo confirmó la cobertura total para los pagos de deuda que restan completar bajo la administración libertaria. En total, rondan los US$31.000 millones. "Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente", subrayó. Y enseguida, aclaró: "Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos".

Al ser consultado sobre la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre el proceso de desaceleración, adelantó que el IPC de mayo rondará entre el 2,2% y 2,5% y señaló al shock interno de 2025 como el factor principal por el que la tasa de inflación se aceleró diez meses consecutivos. "Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional", confió.