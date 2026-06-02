El Banco Central quedó al borde de completar la meta de reservas para 2026

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Esto representa más del 99% de la meta pactada, la cual se fijó en US$10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De continuar con estos volúmenes de compras, el BCRA completaría el 100% antes del cierre de la semana. Le restan US$19 millones para alcanzar la meta. En el stock diario, las reservas internacionales subieron U$s 59 millones hasta los U$s 48.427 millones.

Qué dijo Caputo sobre la compra de dólares

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que las compras de dólares del Central se ubicarán entre US$17.000 millones y US$24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, afirmó el ministro durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña.