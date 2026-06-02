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El Banco Central quedó al borde de completar la meta de reservas para 2026

La entidad lleva 99 ruedas consecutivas con compras de dólares. Esta vez, adquirió US$175 millones y las reservas terminaron por encima de los US$48.400 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó este martes otra rueda de compras de divisas y quedó al borde de completar la meta pactada para 2026.

La autoridad monetaria llegó a las 99 jornadas consecutivas en las que interviene en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sólo el 2 de enero pasado no efectuó compras.

De esta forma, el Banco Central sumó hoy US$175 millones del mercado mayorista. Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, acumula US$9.981 millones.

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Esto representa más del 99% de la meta pactada, la cual se fijó en US$10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De continuar con estos volúmenes de compras, el BCRA completaría el 100% antes del cierre de la semana. Le restan US$19 millones para alcanzar la meta. En el stock diario, las reservas internacionales subieron U$s 59 millones hasta los U$s 48.427 millones.

Qué dijo Caputo sobre la compra de dólares

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que las compras de dólares del Central se ubicarán entre US$17.000 millones y US$24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, afirmó el ministro durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña.

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