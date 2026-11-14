Milei reivindicó a Belgrano como precursor de las ideas de la libertad

“Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental”, afirmó.

El Presidente señaló que la exposición busca recuperar una mirada integral sobre Belgrano, más allá de su papel como creador de la Bandera y protagonista de las luchas por la independencia.

En ese sentido, destacó que combatió los monopolios, promovió el desarrollo productivo y defendió el intercambio comercial como motor del crecimiento económico.

“Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico”, remarcó.

Críticas al modelo económico anterior

Luego de repasar el legado del prócer, Milei aprovechó su intervención para defender las principales medidas de su administración y establecer un paralelismo entre las ideas de Belgrano y su propio programa económico.

"Ya estaba todo escrito"

El mandatario identificó tres pilares para impulsar el crecimiento: la desregulación, la apertura de la economía y el desarrollo del capital humano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, expresó.

También cuestionó las políticas económicas de los gobiernos anteriores, especialmente aquellas orientadas a proteger el mercado interno mediante restricciones al comercio exterior.

“Lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que cuando asumió la Presidencia el país mantenía relaciones comerciales con el 10% del planeta, mientras que actualmente ese porcentaje alcanza el 30%.

Comercializar con todo el mundo

Además, aseguró que su gestión concretó más de 500 acuerdos comerciales y adelantó que pretende profundizar esa estrategia durante los próximos años.

Según explicó, uno de sus objetivos es que para 2031 la Argentina llegue a comercializar con el 90% del mundo y continúe avanzando en una reducción de la presión impositiva.

Milei también planteó la intención de devolver a los argentinos, mediante una menor carga tributaria, el equivalente a 500.000 millones de dólares, cifra que vinculó con el endeudamiento total del país.

“Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad”, concluyó.

Una mirada diferente sobre el prócer

Antes de la intervención presidencial, Diego Valenzuela explicó que la exposición busca mostrar aspectos menos conocidos de la vida de Belgrano, especialmente su formación intelectual y sus aportes al pensamiento económico.

“Fue un intelectual con todas las letras”, destacó el legislador, quien remarcó la importancia de ampliar el conocimiento sobre su trayectoria.

“No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida”, señaló.

La muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” propone un recorrido por su pensamiento, sus actividades anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar, con el objetivo de presentar una visión más completa de una de las principales figuras de la historia argentina.