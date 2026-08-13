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Una familia necesitó $1.564.716 para no caer en la pobreza en julio

Según informó el Indec, se llegó a ese monto por un aumento de la Canasta Básica Total del 2,2%, mientras que para no caer en la indigencia un familia necesitó $ 708.016.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Mientras que un grupo familiar de la misma cantidad de integrantes requirió de $708.016 para no caer en la indigencia, según informó el organismo oficial.

Con la actualización de los datos, la CBA y la CBT registraron las variaciones interanuales de 37,4% y de 36,1% respectivamente.

Cómo se calcula la pobreza y la indigencia

La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

ADEMÁS: Los precios de la carne aumentaron más del 50% en un año

Un nuevo informe de la UCA destacó que la pobreza subió al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia al 6,5%, lo que implica un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación al último trimestre de 2025.

El relevamiento identificó a Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%) como los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza.

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