Una familia necesitó $1.564.716 para no caer en la pobreza en julio

Según informó el Indec, se llegó a ese monto por un aumento de la Canasta Básica Total del 2,2%, mientras que para no caer en la indigencia un familia necesitó $ 708.016.
Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Mientras que un grupo familiar de la misma cantidad de integrantes requirió de $708.016 para no caer en la indigencia, según informó el organismo oficial.
Durante julio de 2026, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, fue de 2,6% mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT), que indica la pobreza, fue de 2,2%. En ambos casos superaron a la inflación del mes, que fue del 2,1%.
Con la actualización de los datos, la CBA y la CBT registraron las variaciones interanuales de 37,4% y de 36,1% respectivamente.
La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).
A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Un nuevo informe de la UCA destacó que la pobreza subió al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia al 6,5%, lo que implica un aumento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación al último trimestre de 2025.
El relevamiento identificó a Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%) como los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza.
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