La inflación de junio fue de 1,9%, la menor desde agosto de 2025

Los distintos rubros

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en junio de 2026, y acumuló en el año una variación de 16,8%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales.

En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste,aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

Las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central habían proyectado un 2% para junio, aunque varias firmas privadas ubicaron sus estimaciones entre 1,8% y 1,9%. Entre ellas, la Fundación Libertad y Progreso y Analytica calcularon 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go estimaron 1,9 por ciento.