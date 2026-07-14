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La inflación de junio fue de 1,9%, la menor desde agosto de 2025

Según los datos del Indec, la inflación acumuló un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. Fue el dato más bajo desde agosto de 2025.

La inflación fue de 1,9% en junio, por debajo del 2,1% de mayo y acumuló un alza del 33,5% interanual, según lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El índice nacional de precios al consumidor registró una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a mayo y el nivel más bajo en diez meses cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%, lo que implica un retroceso de 0,2 puntos porcentuales. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

Los distintos rubros

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en junio de 2026, y acumuló en el año una variación de 16,8%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

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La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales.

En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste,aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

Las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central habían proyectado un 2% para junio, aunque varias firmas privadas ubicaron sus estimaciones entre 1,8% y 1,9%. Entre ellas, la Fundación Libertad y Progreso y Analytica calcularon 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go estimaron 1,9 por ciento.

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