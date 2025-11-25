Patricia Bullrich anunció una nueva fuerza para "administrar las migraciones"

Bullrich detalló que de la nueva fuerza participarán “todas las provincias, con una mirada federal”, y ponderó la mudanza de esa fuerza del Ministerio del Interior al de Seguridad.

Como se había anticipado, la funcionaria estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, quien la sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre.

Bullrich destacó que la nueva fuerza permitirá desarrollar una “mejor tarea” porque será un organismo “desconcentrado”.

Respaldo a la senadora libertaria Lorena Villaverde

La ministra de Seguridad reiteró este martes su respaldo a la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, al advertir que en torno al caso hay “mucho ruido y pocas nueces”.

“Las personas, para ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde... hay mucho ruido y pocas nueces”, expresó la funcionaria.

Bullrich sostuvo que si Villaverde “ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes”, dijo sobre la impugnación que pesa sobre la legisladora electa acusada por vínculos con el narcotráfico.

“Si hay que juzgar a alguien inocente porque políticamente estamos en un partido distinto, nos estamos equivocando. Es una impugnación política”, completó.