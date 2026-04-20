La actividad metalúrgica sigue desplomándose: en marzo registró una caída del 4,1% interanual

Por su parte, el nivel de empleo tuvo una disminución del 0,4% mensual, lo que se suma a una baja del 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En tanto, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 41,8%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, con una caída de 5,3 puntos porcentuales interanual.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre el momento crítico que atraviesa la industria. “La utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”, expresó.

Según Del Re, “las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

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La caída general de la actividad metalúrgica se produce en un contexto de deterioro de los indicadores económicos y de fuerte ajuste en el consumo interno. Las empresas del sector manifestaron dificultades para mantener los niveles de producción y empleo, ante la reducción de la demanda y el incremento de los costos operativos. El informe señala que el sector enfrenta “márgenes cada vez más comprometidos”, lo que limita las posibilidades de inversión y renovación tecnológica.

El análisis sobre el uso de la capacidad instalada revela que la industria operó muy lejos de sus posibilidades máximas, afectando tanto a las grandes como a las pequeñas y medianas empresas. La subutilización persistente de los recursos productivos impactó en los resultados empresariales y en los niveles de ocupación, según se desprende del relevamiento de ADIMRA.