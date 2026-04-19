José Luis Daza: "Argentina pasó a ser el símbolo de lo que hay que hacer en el mundo"

El viceministro de Economía destacó el respaldo internacional y anticipó obras viales junto a una mejora en el acceso al crédito.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que la Argentina logró un cambio de percepción global tras las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Según sostuvo, el país dejó de ser visto como un problema para convertirse en un ejemplo de disciplina fiscal. “Argentina pasó a ser el símbolo de lo que hay que hacer en el mundo”, afirmó, al destacar el impacto del giro económico en los organismos internacionales.
El funcionario señaló que el resultado de la gira marca un punto de inflexión en la relación con los mercados y los acreedores. “Esta semana en Washington se cristalizó todo el esfuerzo que ha venido haciendo la Argentina”, explicó, y agregó que el país fue reconocido por su cambio de rumbo. En ese sentido, remarcó que “no hay ningún otro país en el mundo que haya pasado de déficit a superávit fiscal y de importador a exportador de petróleo”, lo que posicionó a la Argentina como uno de los casos más observados.
Daza también hizo foco en el impacto financiero de este nuevo escenario y reconoció que el historial de incumplimientos todavía influye en la evaluación de los mercados. “Somos el país que hizo más defaults en el mundo”, admitió, aunque consideró que las calificadoras de riesgo aún no reflejan plenamente la mejora. En esa línea, sostuvo que la baja del Riesgo País y de las tasas de interés responde a una mayor confianza en la reducción de la inflación y anticipó acceso a financiamiento internacional en mejores condiciones.
En relación con la economía real, el viceministro rechazó la idea de una desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana. “Decir que la macro está bien y la micro está mal es un absurdo”, afirmó, y aseguró que los salarios reales se ubican por encima de los niveles previos al inicio de la gestión. Además, sostuvo que el consumo muestra niveles elevados, aunque reconoció que persisten dificultades en algunos sectores, que atribuyó a la situación heredada.
De cara al corto plazo, Daza proyectó una mejora sostenida en el empleo tras más de una década de estancamiento. “Hace 15 años que no se crea empleo en la Argentina y esto va a suceder”, aseguró. También planteó que el país tiene condiciones para liderar el crecimiento en la región y destacó la llegada de inversiones extranjeras, junto con señales incipientes de reactivación en distintos sectores de la economía.
Por último, el funcionario anticipó la reactivación de la obra pública, con foco en infraestructura vial bajo nuevos esquemas de gestión. Detalló que el Gobierno prevé avanzar con miles de kilómetros de rutas mediante licitaciones ya realizadas, con el objetivo de mejorar la conectividad productiva y acompañar el proceso de crecimiento económico que, según afirmó, ya comenzó a evidenciarse.
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