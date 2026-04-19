José Luis Daza: "Argentina pasó a ser el símbolo de lo que hay que hacer en el mundo"

De cara al corto plazo, Daza proyectó una mejora sostenida en el empleo tras más de una década de estancamiento. “Hace 15 años que no se crea empleo en la Argentina y esto va a suceder”, aseguró. También planteó que el país tiene condiciones para liderar el crecimiento en la región y destacó la llegada de inversiones extranjeras, junto con señales incipientes de reactivación en distintos sectores de la economía.

Por último, el funcionario anticipó la reactivación de la obra pública, con foco en infraestructura vial bajo nuevos esquemas de gestión. Detalló que el Gobierno prevé avanzar con miles de kilómetros de rutas mediante licitaciones ya realizadas, con el objetivo de mejorar la conectividad productiva y acompañar el proceso de crecimiento económico que, según afirmó, ya comenzó a evidenciarse.