La creciente inflación le dio un duro golpe al consumo

Según el trabajo de la consultora Focus Market, "en septiembre el consumo retrocede -14,9%, acelerándose la caída en la primeras semanas de Octubre 2023 al -23,2%, y en el acumulado del año nos deja una contracción del -7,3%".

El informe, que surge de procesar 3,5 millones de tickets al mes, destaca asimismo que similar tendencia registran las áreas Interior (6,8%) y Metropolitana (-8,8%).

"A pesar del intento de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos con bonos, mejoras de salarios, jubilaciones, pensiones, planes sociales y expansión crediticia las medidas no lograron impactar en forma positiva en el consumo en el mercado interno", evaluó Damián Di Pace, director de la consultora.

Bolsillos golpeados

Según el especialista, la aceleración en la variación de precios post devaluación de agosto impactó en el bolsillo de los consumidores, lo que sumado al movimiento del dólar blue, la caída de la demanda del peso y la falta de acceso al dólar oficial mayorista para insumos y materias primas llevaron a un alza inflacionaria de dos dígitos.

El escenario que se despliega en la semana previa a las elecciones "se desenvuelve con refugio de stock por parte de las empresas ante el resultado electoral que pueda eventualmente generar cambios en la cotización del tipo de cambio y listas de precios", agregó Di pace.

En ese contexto de incertidumbre, en muchos casos se toman pedidos para la semana que viene pero adelantando el pago esta semana. "Para aquellos que no adelantan directamente se entrega semana siguiente con lista de precios post elecciones", señaló Di Pace.

En el informe de Focus Market se observa que todas las familias de productos retroceden. Cuidado Personal y Limpieza son las de mayor caída de consumo en el acumulado 2023, en tanto que Bebidas y Alimentos son las de menor retroceso, recuperando peso en la facturación.

Baja de compras

La baja de las compras tiene como contracara el sostenido aumento de los precios registrado desde mediados de agosto. Según el informe, la inflación de la Canasta productos esenciales para el mes de Septiembre es de 13,0%, siendo las familias de Cuidado Personal y Limpieza las que registran los mayores ajustes de precios.

"La actual aceleración inflacionaria se da en un marco donde muchos precios de la economía comienzan a tomar movimiento propio a pesar de los acuerdos previos. En el caso de los combustibles de venta a granel están teniendo complicaciones para abastecer al transporte de carga en zonas fronterizas de nuestro país de acuerdo a PAETAC (transporte de carga)", señaló el economista.

Para Di Pace, mientras los argentinos intentan adelantar compras en bienes durables "no sucede lo mismo en bienes de consumo masivo donde las sectores medios y bajos están teniendo menor capacidad económica y financiera para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso".

Sectores paralizados

En tanto, la Federación de Comercio e Industria (FECOBA) advirtió ayer que "cuando restan cuatro días para que se celebren las elecciones, la actividad comercial e industrial pyme se encuentra virtualmente paralizada en el ámbito del AMBA".

Por medio de un comunicado la entidad señaló que "la corrida cambiaria de la última semana, el consecuente impacto en precios y la imprevisibilidad de las reacciones de los mercados el lunes próximo, sumieron la actividad pyme en un paréntesis en la mayoría de los rubros".

En el marco de una reunión convocada por el titular de FECOBA, Fabián Castillo, los empresarios de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron que "no hay precios de referencia, no hay valores de reposición de mercadería y no hay acceso a insumos importados, lo que obliga a reducir las ventas a su mínima expresión".