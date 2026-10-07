La industria y la construcción tuvieron un repunte mensual en agosto, pero cayeron a nivel interanual

En el extremo opuesto, la fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos evidenció la volatilidad actual del mercado. Aunque este segmento lideró la recuperación mensual con un rebote del 9,8% en comparación con julio, la cifra no alcanzó a compensar su delicada situación estructural, marcada por una profunda caída interanual del 20,6% y un desplome del 19,3% en lo que va del año.

Otro de los sectores afectados con fuerza fue el de productos de metal, maquinaria y equipo, que no logra encontrar un piso de estabilidad. Esta rama industrial sufrió una contracción del 0,8% mensual, la que profundizó los alarmantes retrocesos del 18,1% en la comparación con agosto del año pasado y del 13,7% en el registro acumulado de los primeros ocho meses.

El rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 0,3% mensual y arrastra una pérdida acumulada del 16,3%, mientras que el bloque de automotores y otros equipos de transporte creció un 2,4% en el mes, pero sigue mostrando signos de debilidad con un saldo interanual negativo del 6,6%.

Construcción: cómo le fue a cada sector en agosto

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, una suba del 19,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y del 1,2% en placas de yeso.

Por otro lado, se observan bajas de 18,4% en asfalto; 17,0% en yeso; 13,0% en cales; 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 9,7% en ladrillos huecos; 8,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,1% en cemento pórtland; 3,0% en hormigón elaborado; 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,8% en pinturas para construcción.

A su vez, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,6% en pinturas para construcción; 4,5% en artículos sanitarios de cerámica; 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,9% en placas de yeso; y 0,8% en hormigón elaborado.

Por otro lado, se observan bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.