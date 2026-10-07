La industria y la construcción tuvieron un repunte mensual en agosto, pero cayeron a nivel interanual

Crecieron el 1,9% y el 0,4%, respectivamente, luego de la caída sufrida en julio. La mejora fue destacada por el ministro Luis Caputo. De todos modos, ambos rubros retrocedieron en la comparación interanual.
Después de la caída registrada en julio, la industria y la construcción presentaron en agosto un repunte en la medición mensual desestacionalizada. La producción manufacturera avanzó el 1,9% y la construcción trepó el 0,4%, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el INDEC.
La comparación interanual reflejó un escenario negativo. La industria produjo un 3,2% menos que en agosto de 2025 y acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de este año. Y la construcción sufrió una baja del 4,4% frente al mismo mes del año pasado, aunque mantiene una suba acumulada del 0,8%.
"La industria y la construcción crecieron en agosto", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, desde las redes sociales.
Entre los sectores industriales que mostraron un mejor desempeño durante el octavo mes de 2026, se destaca el rubro de refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Esta categoría exhibió números positivos en todas sus variables, con un incremento mensual del 3,6%, una suba interanual del 2,2% y un crecimiento acumulado del 4%, consolidándose como uno de los principales motores de resistencia en la actividad.
En el extremo opuesto, la fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos evidenció la volatilidad actual del mercado. Aunque este segmento lideró la recuperación mensual con un rebote del 9,8% en comparación con julio, la cifra no alcanzó a compensar su delicada situación estructural, marcada por una profunda caída interanual del 20,6% y un desplome del 19,3% en lo que va del año.
Otro de los sectores afectados con fuerza fue el de productos de metal, maquinaria y equipo, que no logra encontrar un piso de estabilidad. Esta rama industrial sufrió una contracción del 0,8% mensual, la que profundizó los alarmantes retrocesos del 18,1% en la comparación con agosto del año pasado y del 13,7% en el registro acumulado de los primeros ocho meses.
El rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 0,3% mensual y arrastra una pérdida acumulada del 16,3%, mientras que el bloque de automotores y otros equipos de transporte creció un 2,4% en el mes, pero sigue mostrando signos de debilidad con un saldo interanual negativo del 6,6%.
Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, una suba del 19,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y del 1,2% en placas de yeso.
Por otro lado, se observan bajas de 18,4% en asfalto; 17,0% en yeso; 13,0% en cales; 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 9,7% en ladrillos huecos; 8,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,1% en cemento pórtland; 3,0% en hormigón elaborado; 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,8% en pinturas para construcción.
A su vez, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,6% en pinturas para construcción; 4,5% en artículos sanitarios de cerámica; 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,9% en placas de yeso; y 0,8% en hormigón elaborado.
Por otro lado, se observan bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.
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