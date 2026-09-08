La inflación en CABA fue de 1,7% en agosto

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,6% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 1,8% e incidió 0,32 puntos, con los impulsos de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).

La marcada desaceleración de precios en CABA, sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el jueves 10 de septiembre. Se espera que también marque un menor avance que deje al IPC por debajo del 2%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8% y en lo que va del año acumularon un alza de 17,2% y de 24,0%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 28,5% y los Servicios de 36,2%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,1%. En términos interanuales, aceleró su ritmo de suba hasta 32,3% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,8% en agosto, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina privada, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua y de gas por red y en el valor del boleto de colectivo urbano. A nivel interanual, trepó 41,6%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9%, principalmente por las bajas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de los paquetes turísticos. En términos interanuales, se desaceleró hasta 20,2%.

Aumento de la inflacion núcleo

Cabe destacar que si se observa la desagregación por subíndices, el Resto IPCBA, que funciona como referencia de la inflación núcleo, trepó 2,1% en agosto. En términos interanuales, esa agrupación se ubicó en 32,3%, con una leve aceleración respecto del mes previo.