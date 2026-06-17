La inflación mayorista se desaceleró y bajó al 2,5% en mayo

El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “Productos primarios” (2,4%) y los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%) explicaron el alza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el IPIM "mide la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno", en donde los precios observados, salvo excepciones, "corresponden al día 15 de cada mes".