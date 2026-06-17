La inflación mayorista se desaceleró y bajó al 2,5% en mayo

Lo indicó el relevamiento publicado por el INDEC. En los últimos 12 meses acumula un incremento del 34,5%. Más allá de la baja, los precios mayoristas quedaron por encima del dato minorista de mayo.
La inflación mayorista se desaceleró en mayo al 2,5% y aumentó el 34,5% interanual, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En lo que va de 2026, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una suba del 14,4%.
El incremento en el quinto mes se dio como consecuencia de la suba del 2,5% en los “Productos nacionales” y de 3,1% en los “Productos importados”. Así, la inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima del dato minorista (2,1%) por 0,6 p.p.
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.); “Energía eléctrica” (0,25 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.); “Alimentos y bebidas” (0,22 p.p.); y “Petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo período, explicado por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.
El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “Productos primarios” (2,4%) y los “Manufacturados y energía eléctrica” (2,8%) explicaron el alza.
El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el IPIM "mide la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno", en donde los precios observados, salvo excepciones, "corresponden al día 15 de cada mes".
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