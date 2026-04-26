La morosidad en créditos de Mercado Libre subió al 9% y encendió alertas

El reporte destacó que, pese al salto, los niveles de incumplimiento siguen por debajo de los registrados en Brasil, donde la mora bajó del 15,9% al 11% en el mismo período. Sin embargo, advirtió que el aumento de tasas de interés durante el último trimestre de 2025 en la Argentina fue un factor clave que presionó sobre la capacidad de pago de los usuarios.