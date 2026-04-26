La morosidad en créditos de Mercado Libre subió al 9% y encendió alertas

Un informe de JP Morgan advirtió sobre el deterioro en los préstamos de la billetera virtual en el país durante 2025.
La morosidad en los créditos otorgados por Mercado Libre en la Argentina alcanzó casi el 9% en 2025, según un informe del banco JP Morgan. Los impagos a más de 90 días treparon del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% a fines de 2025, en línea con una tendencia de deterioro también observada en bancos y otras entidades financieras del país.
El reporte destacó que, pese al salto, los niveles de incumplimiento siguen por debajo de los registrados en Brasil, donde la mora bajó del 15,9% al 11% en el mismo período. Sin embargo, advirtió que el aumento de tasas de interés durante el último trimestre de 2025 en la Argentina fue un factor clave que presionó sobre la capacidad de pago de los usuarios.
En la actualidad, unos 6,3 millones de argentinos tienen líneas de crédito activas con la plataforma, lo que representa el 14% de la población. El promedio de préstamos por cliente subió de 3 a 3,3 en un año, mientras que el financiamiento a pequeñas y medianas empresas mostró una fuerte expansión, pasando de 104.000 a 205.000 firmas asistidas.
El volumen total de préstamos en el país asciende a unos US$1.100 millones, equivalente al 12% de la cartera global de la compañía. La cifra se mantiene por debajo de mercados como México, con US$3.600 millones, y Brasil, con US$7.900 millones, lo que refleja un menor desarrollo relativo del crédito en la Argentina.
El informe atribuyó el aumento de la morosidad a varios factores, entre ellos el encarecimiento del financiamiento y la desaceleración en la otorgación de nuevos créditos desde mayo de 2025. Las familias cuadruplicaron su nivel de mora respecto al año anterior, en un contexto donde los préstamos pasaron de ser una herramienta de consumo a un recurso para cubrir necesidades básicas de liquidez.