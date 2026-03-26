El Gobierno envió al Senado los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes judiciales

El Ministerio de Justicia inició el proceso formal para completar cargos clave en distintos fueros, en medio de un sistema con más de un tercio de puestos sin cubrir.
El Gobierno confirmó el envío al Senado de los primeros 62 pliegos para designar jueces, fiscales, defensores y conjueces, en un intento por comenzar a cubrir las vacantes en la Justicia federal y nacional. La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien remarcó que se trata de un paso necesario para normalizar el funcionamiento del sistema judicial.
Los expedientes serán girados a la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, antes de su ingreso formal a la Cámara Alta. Desde el Ejecutivo sostienen que cubrir estos cargos “no es una opción”, sino una condición indispensable para garantizar el funcionamiento de la Justicia, en línea con la decisión política del presidente Javier Milei.
El envío forma parte de una estrategia más amplia para reducir el alto nivel de vacancias, que actualmente alcanza 364 cargos sobre un total de 1002 en todo el país. La situación impacta directamente en fueros sensibles como el penal, civil, comercial y contencioso administrativo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior, donde advierten que la falta de nombramientos podría agravarse en los próximos meses.
El retraso en la cobertura de cargos se remonta a diciembre de 2023, cuando el Gobierno decidió retirar todos los pliegos enviados por la gestión anterior. Desde entonces, no se habían presentado nuevas propuestas, lo que profundizó el déficit por jubilaciones, renuncias y fallecimientos. La revisión actual quedó en manos de Mahiques, quien en las últimas semanas avanzó en el ordenamiento de las ternas y mantuvo reuniones con Milei para definir los próximos pasos.
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