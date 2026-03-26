El Gobierno envió al Senado los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes judiciales

El retraso en la cobertura de cargos se remonta a diciembre de 2023, cuando el Gobierno decidió retirar todos los pliegos enviados por la gestión anterior. Desde entonces, no se habían presentado nuevas propuestas, lo que profundizó el déficit por jubilaciones, renuncias y fallecimientos. La revisión actual quedó en manos de Mahiques, quien en las últimas semanas avanzó en el ordenamiento de las ternas y mantuvo reuniones con Milei para definir los próximos pasos.