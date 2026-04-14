La nafta subió más de un 23% por la guerra en Irán: llenar el tanque ya supera los $100.000

En este contexto, completar el tanque de un vehículo mediano con unos 50 litros ya exige desembolsar más de cien mil pesos de base. Para los conductores que optan por la nafta premium y cuentan con tanques de 55 litros, la cuenta final supera cómodamente los 120 mil pesos. Mientras tanto, el mercado se mantiene en alerta observando cómo sigue la guerra y qué movimientos deciden hacer las petroleras, en medio de una inquietud generalizada por el golpe que esto significa para la economía de todos los días.