Las reservas del Banco Central sufrieron su sexta caída consecutiva

La reservas de la entidad tocaron el piso del 9 de enero, a pesar de que lleva 51 ruedas con saldo positivo. Finalmente, quedaron en US$ 44.495 millones.
Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) cayeron nuevamente y quedaron en una cifra que no se registraba en más de dos meses, a pesar de la compra de divisas realizada por la entidad.
De todos modos, este miércoles la autoridad monetaria completó 51 ruedas consecutivas de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
El BCRA compró US$ 58 millones pero las reservas brutas cayeron en US$ 226 millones hasta los US$ 44.495 millones, el nivel más bajo desde el 9 de enero. En la semana, las reservas del Banco Central ya acumulan pérdidas de US$ 1.664 millones.
Por su parte, las reservas netas continuaron bajando y superaron los US$ 2.000 millones negativos, según las estimaciones del mercado.
En el arranque de la semana los activos internacionales cayeron debido a que los operadores del mercado tuvieron en cuenta que el BCRA afrontará pagos a unos distintos organismos por cerca de US$ 450 millones y sufrieron una baja de las cotizaciones por un monto en torno a los US$ 100 millones.
El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta en el mercado informal de la City porteña. El tipo de cambio paralelo acumula una suba de $20 en lo que va de la semana y se ubicó a $20 por encima que el billete para la venta en Banco Nación (BNA). La brecha con el dólar mayorista se estiró al 2,9%.
El dólar oficial en el Banco Nación operó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394 para la venta.
El dólar CCL operó a $1.472,13 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,5%. El dólar MEP cerró a $1.421,91 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,9%.
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