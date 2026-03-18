Las reservas del Banco Central sufrieron su sexta caída consecutiva

Por su parte, las reservas netas continuaron bajando y superaron los US$ 2.000 millones negativos, según las estimaciones del mercado.

En el arranque de la semana los activos internacionales cayeron debido a que los operadores del mercado tuvieron en cuenta que el BCRA afrontará pagos a unos distintos organismos por cerca de US$ 450 millones y sufrieron una baja de las cotizaciones por un monto en torno a los US$ 100 millones.

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El dólar blue, en alza

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta en el mercado informal de la City porteña. El tipo de cambio paralelo acumula una suba de $20 en lo que va de la semana y se ubicó a $20 por encima que el billete para la venta en Banco Nación (BNA). La brecha con el dólar mayorista se estiró al 2,9%.

El dólar oficial en el Banco Nación operó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394 para la venta.

El dólar CCL operó a $1.472,13 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,5%. El dólar MEP cerró a $1.421,91 y la brecha con el dólar oficial fue de 1,9%.