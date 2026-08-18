Las tarifas de los servicios públicos ya se llevan mas del 12% del salario

La electricidad fue el servicio que registró el mayor incremento mensual. El gasto aumentó un 12,5%, impulsado tanto por las modificaciones tarifarias como por el mayor consumo energético durante la temporada invernal.

En el caso del transporte, las tarifas de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que las correspondientes a los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%. En conjunto, el gasto familiar destinado a este rubro creció 3,7% durante julio.

El transporte fue el gasto de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos del AMBA.

El agua fue la excepción. Una reducción del 7,7% en el componente variable permitió compensar el efecto de un día adicional de consumo y derivó en una caída del 4,6% en el gasto mensual.

Un fuerte salto desde diciembre de 2023

El impacto de los aumentos se observa con mayor claridad al comparar los valores actuales con los registrados antes del comienzo de la actual gestión. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos acumuló una suba del 966%, mientras que el nivel general de precios aumentó 241% en el mismo período.

El incremento más pronunciado correspondió al gas, cuya tarifa acumuló una suba del 2.185%. En el caso de la electricidad, el aumento alcanzó el 1.065% para los hogares que reciben subsidios y el 509,5% para quienes no cuentan con ese beneficio, según el informe citado.

Los cambios en los esquemas de subsidios también modificaron el impacto de las tarifas sobre los hogares. Entre las medidas implementadas recientemente se encuentra la reducción de la cantidad de energía subsidiada hasta un máximo de 300 kWh mensuales y una disminución del porcentaje subsidiado del valor del kilowatt-hora.

También se redujo el universo de hogares alcanzados por los subsidios. Para los sectores de ingresos medios, el límite pasó de 3,5 canastas básicas totales a tres, lo que dejó a más usuarios expuestos al costo pleno de los servicios.

Cada vez pesa más sobre los ingresos

El Instituto Argentina Grande (IAG) señaló que el aumento acumulado de las tarifas llevó a que los servicios públicos pasaran de representar menos del 5% de los salarios en 2023 a más del 12% en la actualidad. El informe del IIEP, por su parte, estimó que la canasta de servicios públicos equivalió al 15% de un salario promedio registrado, calculado en $1.924.456 para julio.

La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en la cantidad de canastas que puede cubrir un salario. En julio de 2026, un ingreso promedio alcanzó para comprar 6,5 canastas de servicios, frente a las 7,8 que podía cubrir durante el mismo mes del año anterior.

El deterioro es todavía mayor cuando se observa el ingreso disponible después de pagar los servicios. Según el relevamiento, un trabajador privado registrado perdió un 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto del promedio de 2023, mientras que la caída llegó al 9,7% cuando se descuenta el gasto destinado a los servicios públicos.

Así, mientras continúan los cambios en los esquemas de subsidios y los ajustes tarifarios, luz, gas, agua y transporte ocupan una porción cada vez mayor de los ingresos familiares, reduciendo el dinero disponible para otros gastos cotidianos.