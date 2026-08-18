Las tarifas de los servicios públicos ya se llevan mas del 12% del salario

Luz, gas, agua y transporte costaron $295.826 en julio a un hogar promedio del AMBA y se llevan el doble de la proporción del salalio que antes de la "era Milei".
Las tarifas de los servicios públicos se convirtieron en uno de los principales gastos que deben afrontar los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luz, gas, agua y transporte representaron en julio alrededor del 12% del salario de un trabajador, más del doble que a fines de 2023, cuando ese porcentaje se ubicaba por debajo del 5%.
De acuerdo con un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos del AMBA llegó a $295.826 en julio, lo que significó un aumento del 4,6% en comparación con junio y del 53% interanual. La suba quedó por encima de la inflación general estimada para el mismo período.
El gasto mensual estuvo encabezado por el transporte, que demandó $121.023 y concentró el 41% del total. Le siguieron la electricidad, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.El transporte, además de ser el componente de mayor peso, fue uno de los principales responsables del incremento interanual. Según el informe, explicó 27 de los 53 puntos porcentuales que aumentó la canasta en los últimos doce meses.
Durante julio también se registraron incrementos en distintos componentes de las facturas. El gas tuvo una suba del 5,2% en el gasto familiar, producto del aumento del cargo fijo y del componente variable, al que se sumó el mayor consumo propio de los meses de invierno.
La electricidad fue el servicio que registró el mayor incremento mensual. El gasto aumentó un 12,5%, impulsado tanto por las modificaciones tarifarias como por el mayor consumo energético durante la temporada invernal.
En el caso del transporte, las tarifas de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1%, mientras que las correspondientes a los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%. En conjunto, el gasto familiar destinado a este rubro creció 3,7% durante julio.
El agua fue la excepción. Una reducción del 7,7% en el componente variable permitió compensar el efecto de un día adicional de consumo y derivó en una caída del 4,6% en el gasto mensual.
El impacto de los aumentos se observa con mayor claridad al comparar los valores actuales con los registrados antes del comienzo de la actual gestión. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos acumuló una suba del 966%, mientras que el nivel general de precios aumentó 241% en el mismo período.
El incremento más pronunciado correspondió al gas, cuya tarifa acumuló una suba del 2.185%. En el caso de la electricidad, el aumento alcanzó el 1.065% para los hogares que reciben subsidios y el 509,5% para quienes no cuentan con ese beneficio, según el informe citado.
Los cambios en los esquemas de subsidios también modificaron el impacto de las tarifas sobre los hogares. Entre las medidas implementadas recientemente se encuentra la reducción de la cantidad de energía subsidiada hasta un máximo de 300 kWh mensuales y una disminución del porcentaje subsidiado del valor del kilowatt-hora.
También se redujo el universo de hogares alcanzados por los subsidios. Para los sectores de ingresos medios, el límite pasó de 3,5 canastas básicas totales a tres, lo que dejó a más usuarios expuestos al costo pleno de los servicios.
El Instituto Argentina Grande (IAG) señaló que el aumento acumulado de las tarifas llevó a que los servicios públicos pasaran de representar menos del 5% de los salarios en 2023 a más del 12% en la actualidad. El informe del IIEP, por su parte, estimó que la canasta de servicios públicos equivalió al 15% de un salario promedio registrado, calculado en $1.924.456 para julio.
La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en la cantidad de canastas que puede cubrir un salario. En julio de 2026, un ingreso promedio alcanzó para comprar 6,5 canastas de servicios, frente a las 7,8 que podía cubrir durante el mismo mes del año anterior.
El deterioro es todavía mayor cuando se observa el ingreso disponible después de pagar los servicios. Según el relevamiento, un trabajador privado registrado perdió un 4,3% de capacidad de compra en abril de 2026 respecto del promedio de 2023, mientras que la caída llegó al 9,7% cuando se descuenta el gasto destinado a los servicios públicos.
Así, mientras continúan los cambios en los esquemas de subsidios y los ajustes tarifarios, luz, gas, agua y transporte ocupan una porción cada vez mayor de los ingresos familiares, reduciendo el dinero disponible para otros gastos cotidianos.
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