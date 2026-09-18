Caputo destacó el superávit fiscal y ratificó la continuidad del ajuste del gasto

El Sector Público Nacional registró durante agosto un superávit primario de $1,99 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, luego del pago de intereses.
El Gobierno nacional mantuvo en agosto el superávit de las cuentas públicas, uno de los principales pilares de su programa económico. El Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario positivo de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones.
Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Economía, que precisó que durante el mes se destinaron $1.354.793 millones al pago de intereses de la deuda pública, netos de las tenencias dentro del propio sector público.
De esta manera, durante los primeros ocho meses de 2026 el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero positivo se ubicó en torno al 0,2%. El saldo financiero de agosto, además, resultó 62,8% superior al registrado en igual mes de 2025.
Según los datos oficiales, los ingresos totales alcanzaron los $15,02 billones, con un incremento interanual del 32,2%, mientras que el gasto primario ascendió a $13,03 billones. Economía indicó que las erogaciones primarias se redujeron 0,5% en términos reales respecto de agosto del año pasado.
El ministro Luis Caputo destacó, a su vez, que algunas partidas mostraron aumentos por encima de la inflación. Según señaló, las transferencias a universidades crecieron 9,7% en términos reales, mientras que las prestaciones del PAMI avanzaron 4,9%, la Asignación Universal por Hijo un 4,7% y las pensiones no contributivas un 4,2%.
El funcionario sostuvo que el resultado fiscal se consiguió a partir de una reducción del gasto público y afirmó que, desde el comienzo de la gestión, también se aplicó una baja de impuestos acumulada equivalente a alrededor de tres puntos del PBI.
En ese contexto, Caputo volvió a poner la mirada sobre el Presupuesto 2027 y señaló que el Gobierno proyecta cerrar el próximo ejercicio nuevamente con resultado financiero positivo. Días atrás, el ministro había asegurado que, de cumplirse esa previsión, serían cuatro años consecutivos de superávit financiero.
Para el Ejecutivo, sostener el equilibrio de las cuentas públicas constituye el ancla central de su programa macroeconómico y una condición para continuar con el proceso de desaceleración de la inflación. Los resultados fiscales, además, se inscriben dentro de las metas contempladas en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional.
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