Caputo destacó el superávit fiscal y ratificó la continuidad del ajuste del gasto

EN AGOSTO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $635.529 MILLONES



✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto. En relación con agosto del año pasado,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2026

El ministro Luis Caputo destacó, a su vez, que algunas partidas mostraron aumentos por encima de la inflación. Según señaló, las transferencias a universidades crecieron 9,7% en términos reales, mientras que las prestaciones del PAMI avanzaron 4,9%, la Asignación Universal por Hijo un 4,7% y las pensiones no contributivas un 4,2%.

El funcionario sostuvo que el resultado fiscal se consiguió a partir de una reducción del gasto público y afirmó que, desde el comienzo de la gestión, también se aplicó una baja de impuestos acumulada equivalente a alrededor de tres puntos del PBI.

En ese contexto, Caputo volvió a poner la mirada sobre el Presupuesto 2027 y señaló que el Gobierno proyecta cerrar el próximo ejercicio nuevamente con resultado financiero positivo. Días atrás, el ministro había asegurado que, de cumplirse esa previsión, serían cuatro años consecutivos de superávit financiero.

Para el Ejecutivo, sostener el equilibrio de las cuentas públicas constituye el ancla central de su programa macroeconómico y una condición para continuar con el proceso de desaceleración de la inflación. Los resultados fiscales, además, se inscriben dentro de las metas contempladas en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional.