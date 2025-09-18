Milei pidió a los candidatos de LLA invitar a "valorar el esfuerzo" de los argentinos

Desde la Quinta de Olivos, decidió tomar la palabra para “ordenar” la comunicación ante los candidatos y principales voceros de la elección, en lo que configuró la primera de las dos reuniones de la jornada.

Para la tarea, Milei inició su discurso con exhaustivo detalle de lo que presenta como los principales hitos de la gestión, no sin explicar el estado de situación en el que acusa haber recibido al país en diciembre de 2023.

Valorar el esfuerzo de los argentinos

Desde el atril ubicado del microteatro de la residencia presidencial, el Presidente tradujo ante sus representantes la línea con la que aspira a interpelar el voto para revertir el resultado de los comicios bonaerenses.

“Luego bajó un mensaje de campaña contundente: valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena”, reveló uno de los participantes del intercambio.

Tras su exposición, se abrió una instancia de preguntas del auditorio que respondió con la colaboración del asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo de los equipos de estrategia comunicacional; del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también tomó la palabra; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tendrá un rol central en la campaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dievalen/status/1968743571147616624&partner=&hide_thread=false Gran reunión de 2 horas con @JMilei y candidatos en Olivos. En 2023 los argentinos decidimos cambiar la historia de nuestro país. El camino es difícil, se hicieron muchos avances, aunque falta un montón. No aflojemos justo ahora, hagamos que el esfuerzo valga la pena! — Diego Valenzuela (@dievalen) September 18, 2025

Los candidatos que estuvieron en Olivos

La reunión se extendió poco más de dos horas y media, y contó con un alto porcentaje de candidatos de las listas en cada provincia, entre los que destacan Luis Petri, Patricia Bullrich, Sergio “Tronco” Figliuolo, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Alejandro Finocchiario, y Pilar Ramírez, quien podría adoptar un rol fundamental en la campaña.

También fueron de la partida dirigentes como Cristian Ritondo, Martín Menem y Lisandro Catalán, y los ocho cabeza de sección de la elección bonaerense.

La invitación se extendió además a personalidades importantes que se encargarán de dar la pelea discursiva en las redes y los principales medios de comunicación.

Entre las llamativas asistencias figuran el chef Dante Liporace, el cineasta Diego Recalde y los tuiteros libertarios Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. También la referente de la agrupación liberal Rocío Gómez.

Cambio de planes

El traspié bonaerense obligó a la administración libertaria a repensar no solo la formulación de la comunicación sino los roles de cada referente. Como buen bilardista, el Presidente cree que “equipo que gana no se toca” por lo que ordenó replicar la articulación que convirtió a Manuel Adorni en el único candidato libertario que logró imponerse por sobre un oficialismo.

De esta forma, la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, oficiará de jefa de campaña y contará con el auxilio de Santiago Caputo, al frente de la coordinación de la estrategia, y de Pilar Ramírez, en la coordinación política, a cargo del contacto con los encargados de instrumentar la campaña en las 24 provincias.

Otro de los cambios significativos en la estrategia que se utilizó en septiembre, a raíz de la abultada derrota por 13 puntos que aventajó a Fuerza Patria, se centra en la necesidad de evitar personificar a los adversarios políticos.