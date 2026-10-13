Economía |

La inflación de septiembre fue del 1,9% por encima del 1,7% de agosto

Según los datos del Indec, el aumento de precios en lo que va 2026 llegó 23,6% y la inflación trepó al 33,4% en los últimos 12 meses.

La inflación de septiembre fue del 1,9% según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lo que va 2026 llegó 23,6% y trepó al 33,4% en los últimos 12 meses.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en junio, cuando llegó al 1,8%, pera "rebotar" al 2,1% en julio, caer al 1,7% en agosto, el dato más bajo en lo que va del año, para volver a colocarse en el 1,9% en septiembre.

Indec: inflación.

Indec: inflación.

Por su parte, la inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 % y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

ADEMÁS: La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del noveno mes habría estado en 1,9% y espera que el dato interanual alcance a fin de año el 30,3%.

La inflación en los distintos rubros

En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales se ubicaron por encima de la inflación núcleo, con aumentos impulsados por las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y las verduras, tubérculos y legumbres.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad, y Gastos de prepagas.

ADEMÁS: La inflación de los alimentos creció otra vez y tuvo la mayor suba mensual del año

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Los dos rubros que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2% de suba, fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados