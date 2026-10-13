La inflación de septiembre fue del 1,9% por encima del 1,7% de agosto

La inflación en los distintos rubros

En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales se ubicaron por encima de la inflación núcleo, con aumentos impulsados por las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y las verduras, tubérculos y legumbres.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad, y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Los dos rubros que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2% de suba, fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.