Mercado Libre encabezó la caída de las acciones argentinas en Wall Street

Debido al Día del Bancario, la actividad financiera de la Argentina fue limitada y hubo una baja del dólar blue. Los papeles argentinos cotizaron en baja.

Por el Día del Bancario, la actividad financiera de la Argentina estuvo limitada y pendiente de lo que ocurría en los mercados internacionales y en Wall Street, donde hubo caídas como en las acciones de Mercado Libre.

El dólar contado con liquidación (CCL) operó con una leve suba de 0,2% y cerró en $1.496,81, el denominado dólar blue o paralelo tuvo una baja de $5 y se vendió a $1.435.

ADEMÁS: Milei criticó al alcalde electo de Nueva York, defendió a Trump y pidió inversiones para Argentina

Mientras que la actividad bursátil las acciones cayeron hasta 5,6% en el mercado doméstico y 7% en Wall Street, mientras los bonos operaron mixtos.

El índice S&P Merval retrocedió 2,4% medido en pesos y 2,5% en dólares, lo que representa un alto en el rally a partir del resultado electoral favorable al gobierno de Javier Milei en los comicios de medio término.

image

Mercado Libre cayó 7,1%

La baja de las acciones estuvo encabezado por Edenor, que registró una caída de 5%. Estuvo secundada por Metrogas (4,9%) el Banco Supervielle (-4,8%) y Central Puerto (-4,5%). Por el contrario, solo aumentaron los valores de IRSA (3%) y Transener (1,3%).

ADEMÁS: Milei sobre el rol del Tesoro de EEUU: "Vieron una oportunidad de negocio"

Mientras que los ADR, certificados negociables emitidos por un banco estadounidense que representan acciones argentinas, que cotizan en Wall Street, anotaron bajas de hasta casi 7%. Mercado Libre (-7,1%), Central Puerto (-5,1%) y Supervielle (-4,2%) acusaron los descensos más significativos.

Mientras que el desempeño mixto de los bonos soberanos produjo un salto en el riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan trepó 15 unidades a 636 puntos básicos luego de quedar en 621, el menor nivel en más de nueve meses, durante la última rueda.

