Milei destacó que su nivel de inflación es el mas bajo desde el 2003

El presidente hizo esta declaración en momentos en que las consultoras privadas anticipan una suba mayor al 3% para marzo, algo que no sucede desde hace un año
El presidente Javier Milei presentó un gráfico el el cual aseguró que “salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida” y desestimó que la economía esté en recesión.
“Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”, aseguró el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
La publicación de Milei se conoció este martes en momentos en que los análisis privados apuntan a que este mes, la suba del índice de precios minoristas, superará el 3%, con lo que marcará el décimo incremento seguido.
Por ejemplo, la consultora EcoGo indicó que la inflación de marzo se proyecta en torno al 3% en el marco en que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes”.
Desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto explicaron que “el impulso del índice general se explica sobre todo por la estacionalidad de Educación (+12%) e Indumentaria (+5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles“, puntualizaron.
Milei afirmó el lunes de la semana pasada que "la inflación arrancará en cero para agosto". La última vez que el índice de precios al consumidor superó el 3% fue en marzo de 2025, cuando alcanzó el 3,7%.
Tanto en enero como en febrero la inflación alcanzó al 2,9 y cerró el primer bimestre con una suba del 5,9 % contra una inflación proyectada por el Gobierno para todo el año del 10%.
En el posteo de Milei, un usuario de twitter identificado como Mng le pidió al madatario si podía hacer un "un gráfico de recesión" a lo que el presidente respondió "En este caso no hay... Mirá el EMAE sin estacionalidad mes a mes y te sorprenderás... Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico..."
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