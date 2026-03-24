Milei destacó que su nivel de inflación es el mas bajo desde el 2003

Por ejemplo, la consultora EcoGo indicó que la inflación de marzo se proyecta en torno al 3% en el marco en que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes”.

Desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto explicaron que “el impulso del índice general se explica sobre todo por la estacionalidad de Educación (+12%) e Indumentaria (+5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles“, puntualizaron.

Milei afirmó el lunes de la semana pasada que "la inflación arrancará en cero para agosto". La última vez que el índice de precios al consumidor superó el 3% fue en marzo de 2025, cuando alcanzó el 3,7%.

Tanto en enero como en febrero la inflación alcanzó al 2,9 y cerró el primer bimestre con una suba del 5,9 % contra una inflación proyectada por el Gobierno para todo el año del 10%.

En el posteo de Milei, un usuario de twitter identificado como Mng le pidió al madatario si podía hacer un "un gráfico de recesión" a lo que el presidente respondió "En este caso no hay... Mirá el EMAE sin estacionalidad mes a mes y te sorprenderás... Bajamos inflación y aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en pico histórico..."